滿漢大餐蔥燒牛肉麵icash2.0超逼真！還有牛肉料理包
近期許多人居家上班、上課，泡麵成了生活中的必需品之一，1983年推出的「滿漢大餐」已是消費者心中不可撼動的台灣牛肉泡麵美味首選，不僅是台灣開啟含料理包的第二代泡麵代表產品，更受廚藝教母傅培梅老師指導，讓吃泡麵就像品嚐一道美味料理。愛金卡公司繼推出「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」、「科學麵icash2.0」等熱門造型卡款之後，這次更將熱銷38年的美味料理做成「滿漢大餐蔥燒牛肉麵icash2.0」。
「滿漢大餐蔥燒牛肉麵icash2.0」外觀除了將實體產品等比例擬真縮小，還將牛肉料理包也製作出來，材質外觀一模一樣，就連輕輕按壓觸感都猶如真實料理包般軟嫩；打開泡麵碗蓋，還可看到擬真麵體及調味粉包、調味油包，從裡到外都逼真。
「滿漢大餐蔥燒牛肉麵icash2.0」首批預購將自6月7日上午11點於OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購，限量18,800個，每個售價350元；而7-ELEVEN線上購物中心、博客來網路平台也將於6月15日上午11點開始販售。
愛金卡公司提供icash2.0自動加值服務，7月底前使用icash2.0連結icash Pay並開啟自動加值服務，還可享每筆自動加值金額5% OPEN POINT回饋（每戶每月回饋上限150點，活動總上限10萬點，icash2.0自動加值服務目前僅限於7-ELEVEN使用）；疫情期間，也歡迎大眾使用icash2.0無接觸支付，方便又安全。
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