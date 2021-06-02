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龜吼魚市推生鮮漁產便利購 不出門也能買新鮮魚貨

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
龜吼漁夫市集管理商新方海產批發實業有限公司推出豪華海陸超值組，每組3000元含運費。圖／新北市漁管處提供
龜吼漁夫市集管理商新方海產批發實業有限公司推出豪華海陸超值組，每組3000元含運費。圖／新北市漁管處提供

本土疫情升溫，民眾減少、避免外出消費，新北市龜吼漁夫市集推出生鮮產品零接觸購物，由產地直送到家，民眾可以用宅配臉書及LINE@採購，不用出門也可以買到新鮮魚貨。

海鮮具有豐富的蛋白質、低膽固醇、各種微量元素，紅魽、石斑魚、透抽及白帶魚等都是當令海鮮，還有各式超夯的海味零嘴，是許多內行饕客採買優質海產的口袋名單。

龜吼漁夫市集管理商新方海產批發實業有限公司推出豪華海陸超值組，內容物包含母香魚、生食干貝、軟絲、鱈魚切片、花枝丸、帶骨牛小排及骰子牛等，每組3000元含運費。為了方便民眾採買，透過宅配、臉書及LINE@等採購方式，減少民眾購買接觸風險，為居家防疫提供安心新選擇。

漁業處表示，因應疫情指揮中心三級警戒，期間市集熟食攤自主性休業，部分生鮮攤仍維持正常營業，為維護民眾安全，市集環境持續消毒並遵守配戴口罩、實聯制、社交距離及禁止內用採外帶。

民眾如有需求可洽詢，宅配豪華海陸超值組：新方海產批發實業有限公司「訂單組」(02)8292-7678；各式生鮮漁獲可上萬里蟹官網查詢；臉書「阿姑ㄟ祝福」、「好魚快」、龜吼漁夫20號姐妺活海鮮」；LINE@「阿達仔活海鮮」連絡電話：0972-100720

海鮮具有豐富的蛋白質、低膽固醇、各種微量元素，紅魽、石斑魚、透抽及白帶魚等都是當令海鮮。圖／新北市漁管處提供
海鮮具有豐富的蛋白質、低膽固醇、各種微量元素，紅魽、石斑魚、透抽及白帶魚等都是當令海鮮。圖／新北市漁管處提供

海鮮 生鮮

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