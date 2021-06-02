晶華牛肉麵、XO醬炒飯「全部5折」！限時24小時

受到新冠肺炎疫情衝擊，全台餐飲業者紛紛搶攻外帶外送市場。晶華酒店宣佈，線上點餐平台「晶華美食到你家Take Regent Home」即日起全新上線，平台中將整合館內8間餐廳，並不定期推出端午外帶安心家宴、冷凍／常溫料理特區。為慶祝新站開幕，自6月2日15:00至6月3日15:00期間，「azie五星簡餐」所有菜色均可享自取5折優惠。

「晶華美食到你家Take Regent Home」最初原訂於下半年啟用，但因受到疫情刺激，因此搶先亮相。平台中提供有館內的三燔本家、azie、ROBIN’S、晶華軒、宴會廳、蘭亭俱樂部餐廳之精選料理，同時也供應館外的泰市場和Just Grill的菜色，方便民眾一次選購，同時還可享受每日10大精選人氣商品優惠、快閃折扣碼等線上購物方案。

晶華甫於日前推出「端午外帶安心家宴」，提供晶華軒軒星廚家宴、總鋪師手路家宴、阿珠姐私房家宴等3套不同菜系的套餐組合，另外為因應居家防疫的便當市場，三燔本家則以經典的壽喜燒醬汁為基礎，推出「雙喜牛丼飯」。隨著新服務上線，民眾可以直接於平台訂購心儀的餐點、便當。其中「端午外帶安心家宴」即可享全面85折再送晶華粽。

除了打造線上平台，晶華也於飯店外開設「美食得來速」取餐區，讓消費者免下車也可安心取餐。同時晶華也打造專門的外送團隊，滿額即可免費外送至3公里內的指定地點，讓民眾居家防疫之餘，也可輕鬆享用美食。