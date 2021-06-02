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在家工作用穿著省電！無印良品亞麻透風、能少開冷氣
最近天氣熱，但大家多數都在家工作與上班，冷氣自然得要開整天，害怕之後的電費帳單爆表嗎？那就從穿著上來想辦法省電吧！MUJI無印良品推薦大家在家穿著，特別重視「素材」，想要透氣清涼，可選擇「亞麻」素材的衣服，不僅舒適自在，透氣材質能讓身體降溫，冷氣溫度調高一點，搭配電風扇使用即可。
亞麻材質相較於一般天然纖維，更輕薄與吸濕速乾，帶來清涼的體感，兼具強韌與抗菌的特色，污垢不容易附著，也能直接用洗衣機清洗，且洗得越多次，反而會更柔軟，穿起來也會加倍舒服。
無印良品從2019年起，在部分女裝上使用有機亞麻，不使用農藥與化學肥料，讓素材生產過程更為安心與安全，且亞麻不只能做衣服外，種子能做成麵包或加工為食用油，短纖維還能製作成麻繩，整體對環境不會造成負擔。
今年春夏，無印良品亞麻系列加強設計巧思與顏色，如法國亞麻水洗紐結扣立領襯衫，不分性別都能穿，搭配中國結式的盤釦設計，可以當成薄外套，也能單穿，女款的水洗襯衫外套採用短版設計，能利用釦子的變化，搭配出不同風格；亞麻褲則不使用水洗加工，讓面料有硬挺感，其他包括亞麻綾織室內拖鞋及亞麻綾織舒適貼合拖鞋等，夏天宅在家中，也能感受舒適生活。
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