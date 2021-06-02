在家工作用穿著省電！無印良品亞麻透風、能少開冷氣

最近天氣熱，但大家多數都在家工作與上班，冷氣自然得要開整天，害怕之後的電費帳單爆表嗎？那就從穿著上來想辦法省電吧！MUJI無印良品推薦大家在家穿著，特別重視「素材」，想要透氣清涼，可選擇「亞麻」素材的衣服，不僅舒適自在，透氣材質能讓身體降溫，冷氣溫度調高一點，搭配電風扇使用即可。

亞麻材質相較於一般天然纖維，更輕薄與吸濕速乾，帶來清涼的體感，兼具強韌與抗菌的特色，污垢不容易附著，也能直接用洗衣機清洗，且洗得越多次，反而會更柔軟，穿起來也會加倍舒服。

無印良品從2019年起，在部分女裝上使用有機亞麻，不使用農藥與化學肥料，讓素材生產過程更為安心與安全，且亞麻不只能做衣服外，種子能做成麵包或加工為食用油，短纖維還能製作成麻繩，整體對環境不會造成負擔。