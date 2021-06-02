王嘉爾上位不意外 從FENDI形象大使直升男裝代言人
FENDI正式宣布多才多藝的歌手、音樂唱作人、演員王嘉爾（Jackson Wang）成為FENDI品牌男裝代言人，他也出席了昨晚（6/1）品牌在上海快閃店的活動，演繹Vertigo系列服裝。
現年27歲的王嘉爾是前香港劍擊代表隊成員，也是首位在香港生長、韓國出道的藝人，透過JYP經紀選拔為韓國男團GOT7成員，他在「這！就是街舞」節目中的精湛舞藝，以及在大陸綜藝節目的出奇爆笑效果，為他累積高人氣，粉絲也因他名字之中嘉字的粵語發音為嘎，而暱稱他王嘎嘎。
王嘉爾和FENDI互動的淵源已久，在2017年化身為Fendiman為北京三里屯紅館舉辦的The China Peekaboo Project開幕酒會揭幕；2019秋冬男裝秀後，成為首位在FENDI秀場獻唱的音樂人，也同步由品牌官宣為形象大使，同年在全球發表的FENDI x Jackson Wang限定聯名系列，則是別開生面的合作；2020年拍攝FENDI x Mr. Doodle可愛的形象廣告，2021年6月與品牌展開更密切的合作關係，成為男裝代言人，也搶先穿上了即將在8月發表的秋冬男裝系列。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言