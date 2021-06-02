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王嘉爾上位不意外 從FENDI形象大使直升男裝代言人

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
王嘉爾出席FENDI上海iapm快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／取自微博
王嘉爾出席FENDI上海iapm快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／取自微博

FENDI正式宣布多才多藝的歌手、音樂唱作人、演員王嘉爾（Jackson Wang）成為FENDI品牌男裝代言人，他也出席了昨晚（6/1）品牌在上海快閃店的活動，演繹Vertigo系列服裝。

現年27歲的王嘉爾是前香港劍擊代表隊成員，也是首位在香港生長、韓國出道的藝人，透過JYP經紀選拔為韓國男團GOT7成員，他在「這！就是街舞」節目中的精湛舞藝，以及在大陸綜藝節目的出奇爆笑效果，為他累積高人氣，粉絲也因他名字之中嘉字的粵語發音為嘎，而暱稱他王嘎嘎。

王嘉爾和FENDI互動的淵源已久，在2017年化身為Fendiman為北京三里屯紅館舉辦的The China Peekaboo Project開幕酒會揭幕；2019秋冬男裝秀後，成為首位在FENDI秀場獻唱的音樂人，也同步由品牌官宣為形象大使，同年在全球發表的FENDI x Jackson Wang限定聯名系列，則是別開生面的合作；2020年拍攝FENDI x Mr. Doodle可愛的形象廣告，2021年6月與品牌展開更密切的合作關係，成為男裝代言人，也搶先穿上了即將在8月發表的秋冬男裝系列。

王嘉爾正式成為FENDI男裝代言人，也搶先穿上8月即將發表的秋冬男裝。圖／FENDI提供
王嘉爾正式成為FENDI男裝代言人，也搶先穿上8月即將發表的秋冬男裝。圖／FENDI提供
王嘉爾出席FENDI上海iapm快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／取自微博
王嘉爾出席FENDI上海iapm快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／取自微博
王嘉爾出席FENDI上海iapm快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／取自微博
王嘉爾出席FENDI上海iapm快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／取自微博
王嘉爾日前演繹FENDI與藝術家Sarah Coleman合作的FENDI 2021夏季Vertigo系列。圖／FENDI提供
王嘉爾日前演繹FENDI與藝術家Sarah Coleman合作的FENDI 2021夏季Vertigo系列。圖／FENDI提供
王嘉爾正式成為FENDI男裝代言人，也搶先穿上8月即將發表的秋冬男裝。圖／FENDI提供
王嘉爾正式成為FENDI男裝代言人，也搶先穿上8月即將發表的秋冬男裝。圖／FENDI提供
王嘉爾出席FENDI上海iapm快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／取自微博
王嘉爾出席FENDI上海iapm快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／取自微博

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