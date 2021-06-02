王嘉爾上位不意外 從FENDI形象大使直升男裝代言人

FENDI正式宣布多才多藝的歌手、音樂唱作人、演員王嘉爾（Jackson Wang）成為FENDI品牌男裝代言人，他也出席了昨晚（6/1）品牌在上海快閃店的活動，演繹Vertigo系列服裝。

現年27歲的王嘉爾是前香港劍擊代表隊成員，也是首位在香港生長、韓國出道的藝人，透過JYP經紀選拔為韓國男團GOT7成員，他在「這！就是街舞」節目中的精湛舞藝，以及在大陸綜藝節目的出奇爆笑效果，為他累積高人氣，粉絲也因他名字之中嘉字的粵語發音為嘎，而暱稱他王嘎嘎。