LEVI'S、adidas用彩虹配色打造限定款

步入6月也是國際間認定的同志驕傲月，為了凸顯不該分性別、種族、膚色的愛情，各個品牌也紛紛推出相應的限定系列。像是LEVI'S和adidas都延續了往年的概念，利用象徵LGBTQ+族群的6色彩虹旗為主要設計，藉以傳達不管什麼樣的愛情都很特別又珍貴。

為了強調要學習和尊重每個人選擇的稱呼，訴求「每種身份，皆值得愛」，LEVI'S®發起名為「Pride 2021」的活動。以現代風格詮釋不分性別的經典單品，全新彩虹圖樣靈感汲取自舊金山卡斯楚區飄揚的彩虹旗，推出包括丹寧夾克外套、丹寧連身短褲等。丹寧夾克外套以淺色水洗搭配背後彩虹圖騰寫著「they/them, she/her, he/him, WE」的英文字樣；連身短褲同樣為淺色水洗，彩虹圖樣設計可見於鈕釦及前後皮標上。此外，還有融入彩虹圖樣的圖紋T恤、背心，還別出心裁加入相同元素的吊帶、棒球帽等配件。而且同樣在Tailor Shop指定門市也提供多款彩虹圖騰雙馬皮標、鈕釦及紅旗標供消費者客製，讓所有人自由選擇展現各種身份。