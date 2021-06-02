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肉量升級＋買3送1！6間外帶餐68折起　從咖哩吃到鬆餅

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
泰迪農園咖哩推出主餐外帶68折起的優惠。圖／幕里諾餐飲集團提供
泰迪農園咖哩推出主餐外帶68折起的優惠。圖／幕里諾餐飲集團提供

繼先前推出外帶餐點優惠後，幕里諾餐飲再度集結旗下的勝政豬排、勝勢豬排、石壁家、杏桃鬆餅屋等6大品牌，即日起至6月14日期間，推出一系列的外帶便當與甜點，包括有豬排便當、筆管麵餐盒、串燒便當等不同選擇，外帶再享肉量加大、68折起等優惠。

「勝政豬排」此次推出腰內豬排便當（210元）、里肌豬排便當（200元）等外帶選擇，「勝勢豬排」同樣也有里肌豬排便當、腰內豬排便當等菜色。雙品牌在活動期間內，凡購買任一餐盒，皆加贈「腰內豬排」1塊，買3份餐盒再送1份隱藏版的「香煎味噌里肌豬排便當」。

主打生鮮義大利麵的「石壁家」，以容易維持彈牙口感的筆管麵為主角，推出雞腿排奶油青醬筆管麵、和風松阪豬筆管麵、鮮蝦波菜蕃茄奶油筆管麵，均為260元。另外還有蒜辣牛小排4oz筆管麵（320元）、香辣肋眼牛排4oz番茄筆管麵（320元）可供選擇，另外還有披薩買3送1的優惠，京站店並加碼「義式飯糰買1送1」優惠。

除此之外，「鳥丈爐端燒」推出炭烤鯖魚便當、花魚一夜干便當、炭烤綜合串燒便當等6種便當，外帶可享69折優惠。「泰迪農園咖哩」則是推出10款主餐「外帶68折起」的優惠，包括有本格紅酒燉牛肉、酥炸究好豬腰內咖哩、翼板牛排咖哩等多種款式。其中一江店針對週一至週五的午餐時段，再推出燉煮牛肉咖哩便當、燉煮雞肉咖哩便當只要100元的優惠，限每日前20名消費者。

至於「杏桃鬆餅屋」針對舒芙蕾厚鬆餅（190元）、杏桃蔓越莓鬆餅（250元）、焦糖肉桂蘋果鬆餅（240元），以及巴爾薩醋蜜雞排鬆餅（250元）、活力鮭魚鬆餅（270元）等口味，皆提供「買3送1」優惠，多款飲品也可享外帶買1送1。

勝政、勝勢豬排均推出「加送豬排」、「便當買3送1」的外帶優惠。圖／幕里諾餐飲集團提供
勝政、勝勢豬排均推出「加送豬排」、「便當買3送1」的外帶優惠。圖／幕里諾餐飲集團提供
杏桃鬆餅屋針對旗下指定口味鬆餅，可享買3送1的優惠。圖／幕里諾餐飲集團提供
杏桃鬆餅屋針對旗下指定口味鬆餅，可享買3送1的優惠。圖／幕里諾餐飲集團提供
鳥丈爐端燒推出碳烤鯖魚便當等6種口味便當，外帶享69折。圖／幕里諾餐飲集團提供
鳥丈爐端燒推出碳烤鯖魚便當等6種口味便當，外帶享69折。圖／幕里諾餐飲集團提供

便當 品牌 義大利

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