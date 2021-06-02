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生日快樂！ORIS創立117年 Hölstein限量款灰色時髦

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以Big Crown為靈感基礎的2021 Hölstein限量表，為品牌誕生117年致意。圖 / 翻攝自ORIS官方網站。
以Big Crown為靈感基礎的2021 Hölstein限量表，為品牌誕生117年致意。圖 / 翻攝自ORIS官方網站。

6月1日也許是平凡無奇的一日，但對瑞士鐘表品牌ORIS卻是重要的一日。2021年6月1日正是ORIS創立117歲的同時，品牌同時推出一只以Big Crown腕表為靈感的Hölstein 2021限定款、使用首款Caliber 403機芯，全球限量250只，僅在官網與全球專賣店販售。

品牌最早是由Paul Cattin和Georges Christian創立於瑞士小鎮Hölstein。他們買下當時關閉的Lohner＆CO表廠，並在1904年6月1日與當地市長簽約、復以鄰近的小溪命名新公司、也是Oris名字的由來。1938年Big Crown系列是品牌第一個飛行表款的誕生，並以大形表冠、指針式日曆功能為特色，品牌至今共有文化、潛水、飛行、賽車四大系列，並積極推動水資源、生態保育活動，近代除了在2014年推出首枚自製機芯Caliber 110，具備十日長動能，更在2020年推出Caliber 400，具備五日長動能、矽製擒縱、擺輪、雙發條盒，以及長達五年保固，寫下品牌的新一頁里程碑。

2021年的6月1日，ORIS推出Hölstein 2021限定腕表，為品牌愛好者、也為自己一同歡慶。新品具備以1938年Big Crown為基礎的設計：大形表冠、指針式日曆功能，灰色面盤、灰色皮表帶，但指針刻度都換上白色，並以紅色點綴，對比鮮明。

新一代的Caliber 403機芯是由Caliber 400而來，同樣具備高抗磁、五日動力儲存，矽游絲擺輪等特點，在官網註冊MyOris會員與表款資料後、將可延長保固至十年。訂價為11萬元，可在ORIS專賣店或官方網站直接購買。

使用灰色與白的鮮明對比，中性也時髦，加上表款為38毫米，男女皆能配戴。圖 / 翻攝自ORIS官方網站。
使用灰色與白的鮮明對比，中性也時髦，加上表款為38毫米，男女皆能配戴。圖 / 翻攝自ORIS官方網站。
在復古、但不退流行的設計外，機芯採用Caliber 403自動上鍊機芯，具備五日動力儲存，矽擒縱擺輪，高抗磁等特色，在MyOris網站註冊後表款更有長達十年保固。圖 / 翻攝自ORIS官方網站。
在復古、但不退流行的設計外，機芯採用Caliber 403自動上鍊機芯，具備五日動力儲存，矽擒縱擺輪，高抗磁等特色，在MyOris網站註冊後表款更有長達十年保固。圖 / 翻攝自ORIS官方網站。
Oris Hölstein 2021限量表，精鋼、38毫米、時間顯示、日期顯示、動力儲存五日、防水50米，11萬元、限量250只。圖 / 翻攝自ORIS官方網站。
Oris Hölstein 2021限量表，精鋼、38毫米、時間顯示、日期顯示、動力儲存五日、防水50米，11萬元、限量250只。圖 / 翻攝自ORIS官方網站。
二次世界大戰期間，Oris為了維持業務，曾在1949年推出八日動力儲存的鬧鐘，色彩鮮明多變。圖 / 翻攝自ORIS官方網站。
二次世界大戰期間，Oris為了維持業務，曾在1949年推出八日動力儲存的鬧鐘，色彩鮮明多變。圖 / 翻攝自ORIS官方網站。

品牌 瑞士 腕表

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