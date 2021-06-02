快訊

新北土城養護中心爆感染! 80歲長輩確診 34住民20快篩陽性

整理包／新鮮上桌！20家五星級飯店便當外帶自取 獨門菜色攏在這

疫情攪局 台鐵新城際列車抵台時間延後

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
受疫情影響，台鐵EMU3000新型城際電聯車到港卸船將調整延後。圖／台鐵提供
受疫情影響，台鐵EMU3000新型城際電聯車到港卸船將調整延後。圖／台鐵提供

因受到疫情升級影響，依中央流行疫情指揮中心規定，邊境管制到6月18日。台鐵機天說，原先預定於6月下旬在花蓮港辦理卸船的EMU3000新型城際電聯車第1編組，因立約商日立亞太公司工作人員無法申請赴台簽證，致EMU3000新城際列車無法按原預定時間抵台，後續將視疫情趨緩後，持續協助立約商加速工作人員申請赴台及辦理交車作業。

台鐵說，EMU3000型城際電聯車新車抵台後，後續將進行約3個月的相關測試，為確保新購車輛品質與營運安全，台鐵試車小組將會同立約商台灣日立亞太公司及第三方獨立認證與驗證(IV＆V)公司台灣德國萊茵技術監護顧問股份有限公司等相關單位，密集進行各項交車測試，完成後即可投入營運。

台鐵說，預計今年交車7列共84輛，明年交車15列共180輛，2023年交車16列共192輛，至2024年將50列共600輛全數交車，並依計畫逐年汰換舊車，提供旅客更為優質、安全的乘車服務。

台鐵 疫情

延伸閱讀

糗！最美區間車上路2個月就故障 台鐵初判原因出爐

大好升級方案！福斯Polo、The T-Cross獨享購車優惠

緬甸政變影響留台僑生與來台者權益 藍委爭得權宜措施

移民潮？香港英國簽證申請數 遠超歐盟

相關新聞

整理包／新鮮上桌！20家五星級飯店便當外帶自取 獨門菜色攏在這

疫情期間，全民變大廚！但有時真想換換口味，吃些不一樣的料理，來犒賞乖乖待在家防疫的自己和家人。五星級飯店紛紛推出經濟實惠或帶點輕奢華的便當菜色，給在家防疫的民眾，一個最快速方便、且CP值超高的美食料理選擇。

台酒防疫酒精6月擴產至600萬瓶 熱點區增下午販售時段

國內疫情仍然嚴峻，行政院召開擴大防疫會議，指示國營事業台灣菸酒公司，優先針對熱點地區供應防疫酒精。台灣菸酒公司目前已啟動...

疫情攪局 台鐵新城際列車抵台時間延後

因受到疫情升級影響，依中央流行疫情指揮中心規定，邊境管制到6月18日。台鐵機天說，原先預定於6月下旬在花蓮港辦理卸船的E...

酒研所／威士忌新貴 過葡萄酒桶成潮流

「Grand Cru」、「Reserve」是源自葡萄酒的概念，但近幾年來卻不約而同地登上高年份、高單價的限量威士忌酒款酒...

精品結合百貨線上購物 同享卡友優惠

最近因應疫情升溫，全民待在家防疫，出門逛街的人少了很多，各業者叫苦連天。為了讓大家在家也能買衣服，許多時尚品牌都在此時結...

展間賞車潮砍半 5月國產車買氣受挫

疫情從5月中開始嚴重影響台灣的日常作息，目前更是全台都發出三級防疫警戒，連帶也影響民眾購車意願，展間賞車人數瞬間砍半，幸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。