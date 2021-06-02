疫情攪局 台鐵新城際列車抵台時間延後

因受到疫情升級影響，依中央流行疫情指揮中心規定，邊境管制到6月18日。台鐵機天說，原先預定於6月下旬在花蓮港辦理卸船的EMU3000新型城際電聯車第1編組，因立約商日立亞太公司工作人員無法申請赴台簽證，致EMU3000新城際列車無法按原預定時間抵台，後續將視疫情趨緩後，持續協助立約商加速工作人員申請赴台及辦理交車作業。

台鐵說，EMU3000型城際電聯車新車抵台後，後續將進行約3個月的相關測試，為確保新購車輛品質與營運安全，台鐵試車小組將會同立約商台灣日立亞太公司及第三方獨立認證與驗證(IV＆V)公司台灣德國萊茵技術監護顧問股份有限公司等相關單位，密集進行各項交車測試，完成後即可投入營運。

台鐵說，預計今年交車7列共84輛，明年交車15列共180輛，2023年交車16列共192輛，至2024年將50列共600輛全數交車，並依計畫逐年汰換舊車，提供旅客更為優質、安全的乘車服務。