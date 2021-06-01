Jisoo跟緊時尚惡女風潮 展現DIOR黑色配件的新款風格
黑色向來是迪奧先生迷戀的色彩，DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri也承襲了品牌歷史，繼2019年推出Ultra Black系列之後，再度於2021年早秋時裝系列打造全新的黑色Uber Black配件，代言人Jisoo也背了一個黑色的馬鞍包，以呼應黑色新品的上市。
迪奧先生在著作《時尚小辭典》裡提到，「我可以整整寫一本書來描繪關於黑色的一切。」以表達他對黑色的重度迷戀，而對於時尚的想像與詮釋，黑色也是重要的色彩語彙。Maria Grazia Chiuri在2019秋冬高級訂製服系列， 就以黑色作品表達初衷，2021年的Uber Black系列除了初代Ultra Black的霧面皮革包身，另添加鐵灰色钌製金屬配件，釕的特性是硬而脆，屬於稀有的銀灰色鉑族貴金屬；此外，也推出黑漆亮面小牛皮搭配鍍鈦金屬吊飾、鍊條等金屬零件，以考究工藝顯耀金屬的反光效果，以絕對的黑色來表現光影折射之美。
Ultra Black的包型包括Lady Dior提包、Dior Caro翻蓋包、30 Montaigne翻蓋包以及Dior Bobby肩背包，運用創新手法來表現經典包款的新貌，同時演繹迪奧先生心中最優雅雋永的色彩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言