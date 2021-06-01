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Jisoo跟緊時尚惡女風潮 展現DIOR黑色配件的新款風格

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
DIOR推出Uber Black黑色配件系列，Jisoo也以黑色的馬鞍包款呼應這波黑色浪潮。圖／DIOR提供
DIOR推出Uber Black黑色配件系列，Jisoo也以黑色的馬鞍包款呼應這波黑色浪潮。圖／DIOR提供

黑色向來是迪奧先生迷戀的色彩，DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri也承襲了品牌歷史，繼2019年推出Ultra Black系列之後，再度於2021年早秋時裝系列打造全新的黑色Uber Black配件，代言人Jisoo也背了一個黑色的馬鞍包，以呼應黑色新品的上市。

迪奧先生在著作《時尚小辭典》裡提到，「我可以整整寫一本書來描繪關於黑色的一切。」以表達他對黑色的重度迷戀，而對於時尚的想像與詮釋，黑色也是重要的色彩語彙。Maria Grazia Chiuri在2019秋冬高級訂製服系列， 就以黑色作品表達初衷，2021年的Uber Black系列除了初代Ultra Black的霧面皮革包身，另添加鐵灰色钌製金屬配件，釕的特性是硬而脆，屬於稀有的銀灰色鉑族貴金屬；此外，也推出黑漆亮面小牛皮搭配鍍鈦金屬吊飾、鍊條等金屬零件，以考究工藝顯耀金屬的反光效果，以絕對的黑色來表現光影折射之美。

Ultra Black的包型包括Lady Dior提包、Dior Caro翻蓋包、30 Montaigne翻蓋包以及Dior Bobby肩背包，運用創新手法來表現經典包款的新貌，同時演繹迪奧先生心中最優雅雋永的色彩。

30 Montaigne墨黑色小牛皮CD琺瑯搭釦翻蓋包，12萬元。圖／DIOR提供
30 Montaigne墨黑色小牛皮CD琺瑯搭釦翻蓋包，12萬元。圖／DIOR提供
DIOR Caro中型包款，價格店洽。圖／DIOR提供
DIOR Caro中型包款，價格店洽。圖／DIOR提供
DiorDouble鐵灰色金屬紗線紋小牛皮中型鍊帶手拿包，11萬元。圖／DIOR提供
DiorDouble鐵灰色金屬紗線紋小牛皮中型鍊帶手拿包，11萬元。圖／DIOR提供
DiorCamp黑色粒紋柔軟小牛皮郵差包，11萬元。圖／DIOR提供
DiorCamp黑色粒紋柔軟小牛皮郵差包，11萬元。圖／DIOR提供
DIOR推出Uber Black黑色配件系列，Jisoo也以黑色的馬鞍包款呼應這波黑色浪潮。圖／取自IG
DIOR推出Uber Black黑色配件系列，Jisoo也以黑色的馬鞍包款呼應這波黑色浪潮。圖／取自IG
Dior Caro黑漆亮面籐格紋小牛皮中型翻蓋包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior Caro黑漆亮面籐格紋小牛皮中型翻蓋包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior黑色釕金屬小羊皮中型提包，15萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior黑色釕金屬小羊皮中型提包，15萬元。圖／DIOR提供
DIOR推出Uber Black黑色配件系列，包括Lady Dior包款。圖／DIOR提供
DIOR推出Uber Black黑色配件系列，包括Lady Dior包款。圖／DIOR提供
黑色Mizza系列豹紋風衣、Lady Dior漆亮皮革系列。圖／DIOR提供
黑色Mizza系列豹紋風衣、Lady Dior漆亮皮革系列。圖／DIOR提供

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