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李寶英貴氣登「上流世界」 大名牌百萬真鑽珠寶助陣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
李寶英配戴國際大品牌的珠寶演繹豪門貴婦。圖／取自IG、品牌提供
李寶英配戴國際大品牌的珠寶演繹豪門貴婦。圖／取自IG、品牌提供

韓劇「我的上流世界」（Mine）自開播以來一直都在Netflix排行榜前10名，實力派的優秀演員陣容和幕後團隊備受好評。由人氣韓劇「三流之路」導演李那庭執導，「有品位的她」白楣鏡編劇，故事描述李寶英飾演的女星徐熙秀，曾在威尼斯電影節上獲得最佳女主角獎，為愛息影，嫁給大財閥梟遠集團的二兒子成為豪門二媳婦。而曾在「天空城堡」飾演瘋狂私人教師的金瑞亨，則飾演出身財閥家族的鄭瑞賢，嫁給再婚的丈夫成為梟遠集團長男的長媳婦。

目前劇情進展至一半，重口味的劇情描繪看似安穩的上流社會，表面下的暗潮洶湧。而為了展現豪門氣勢，劇中演員的行頭自然都很有份量，加上李寶英飾演徐熙秀本來就是國際知名的女明星，身上連珠寶都是國際大名牌。像是徐熙秀手上的婚戒，就是來自法國皇家御用珠寶品牌CHAUMET的經典作品Joséphine Amour d'Aigrette戒指，是由三只戒指疊戴而成，以拿破崙皇后約瑟芬的珠寶為靈感，將冠冕轉化成戒指。

而豪門日常生活也少不了隨時展現貴氣。徐熙秀最常配戴的珠寶就是氣質優雅的珍珠，不過，呼應在劇中不畏懼強權、很有自我個性的人設，徐熙秀配戴的都是來自TASAKI設計時髦、顛覆珍珠傳統形象的當代設計。徐熙秀也多次配戴義大利精品寶格麗（BVLGARI）的珠寶，例如在與姜自慶對質的一幕中，它就佩戴了寶格麗經典的Serpenti蛇形珠寶鑽石項鍊，以幾何蛇形貼緊鎖骨勾勒頸部美麗的線條，同時，將近兩百萬的這條項鍊也恰好為這位貴婦增添氣勢。

CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette鉑金單鑽戒指，鑲嵌單顆1克拉明亮式切割鑽石，以及鋪鑲明亮式切割鑽石，價格依主石等級不同而定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette鉑金單鑽戒指，鑲嵌單顆1克拉明亮式切割鑽石，以及鋪鑲明亮式切割鑽石，價格依主石等級不同而定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金手環，15萬8,000元。圖／CHAUMET提供
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TASAKI balance neo珍珠櫻花金耳環，85,700元。圖／TASAKI提供
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李寶英配戴TASAKI珠寶。圖／取自網路
李寶英配戴TASAKI珠寶。圖／取自網路
李寶英配戴TASAKI balance neo櫻花金墜鍊。圖／取自IG @netflixtw
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TASAKI balance class鑽石珍珠白K金戒指，46萬元。圖／TASAKI提供
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BVLGARI Divas’ Dream玫瑰金鑽石耳環，約22萬9,700元。圖／寶格麗提供
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BVLGARI Divas’ Dream系列玫瑰金鑽石項鍊，約47萬7,200元。圖／寶格麗提供
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李寶英配戴寶格麗Serpenti Viper白K金鑽石項鍊。圖／取自IG ＠tvndrama.official
李寶英配戴寶格麗Serpenti Viper白K金鑽石項鍊。圖／取自IG ＠tvndrama.official
TASAKI fine links鑽石珍珠黃K金耳環，11萬4,000元。圖／TASAKI提供
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BVLGARI Serpenti Viper白K金鑽石項鍊，約194萬4,000元。圖／寶格麗提供
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李寶英配戴CHAUMET Bee my love手環。圖／取自IG ＠tvndrama.official
李寶英配戴CHAUMET Bee my love手環。圖／取自IG ＠tvndrama.official
李寶英配戴TASAKI珠寶。圖／取自網路
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TASAKI balance neo櫻花金墜鍊，80,600元。圖／TASAKI提供
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李寶英配戴寶格麗Divas’ Dream玫瑰金鑽石耳環。圖／取自IG
李寶英配戴寶格麗Divas’ Dream玫瑰金鑽石耳環。圖／取自IG
CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette鉑金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石，14萬6,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette鉑金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石，14萬6,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette共三款戒指可以堆疊配戴。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette共三款戒指可以堆疊配戴。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette鉑金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石，10萬6,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette鉑金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石，10萬6,000元。圖／CHAUMET提供
TASAKI balance signature珍珠黃K金戒指，10萬6,000元。圖／TASAKI提供
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珠寶 媳婦

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