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居家調酒DIY（一）清爽型拉格啤酒原來可以這樣調？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Twist版Red Eye，從電影「雞尾酒」中變形而來，再擺上溫泉蛋裝飾，好喝也好吃。記者王聰賢／攝影
Twist版Red Eye，從電影「雞尾酒」中變形而來，再擺上溫泉蛋裝飾，好喝也好吃。記者王聰賢／攝影

居家防疫，人人有責，但居家防疫的同時，適度調解煩悶、保持愉悅心情同樣重要。不能出門跑吧的日子，其實在家也能簡單DIY調酒。「居家調酒」系列邀請到五位專業調酒師，以啤酒為主、搭配簡單能在便利商店或超市取得的原料，搭出三枚輕鬆DIY調酒。第一回邀請到「無向（Bar Without）」首席調酒師高永霈，他以新款海尼根「星銀Silver啤酒」為主素材，從電影中翻玩靈感，或與茶飲結合，推出三款創意玩「啤」特調。

其中主原料、海尼根「Silver星銀啤酒」是近日推出新風味，以不顯苦、滑順的清爽型拉格啤酒為特色，冰鎮後純飲已經美味，想多點變化則可利用簡單素材，「調」出新玩趣。而由高永霈所推薦的三杯特調中，第一杯「Twist版Red Eye」從Tom Cruise主演電影「雞尾酒」中的調酒Red Eye得到靈感；由於電影中整杯酒液的上層是紅色番茄汁所以名為「紅眼」，也有宿醉、隔日紅眼的影射；本次則將生雞蛋改為椒麻溫泉蛋，依序加入海尼根Silver星銀啤酒150ml、 愛之味梅子蕃茄汁50ml、鹽少許、胡椒，攪拌均勻即可。透過番茄汁的鮮，強化海尼根星銀啤酒的清爽與氣泡感，夏日開胃。

第二杯「荷蘭奉茶」則使用海尼根Silver星銀啤酒100ml，與茶尋味90ml為原料，由於後者混用日式的煎茶、焙茶兩種茶類，加上海尼根來自荷蘭，因而名為荷蘭奉茶，喝來淡雅、清爽；第三杯「葡萄燒啤」則混用海尼根Silver星銀啤酒120ml與可於便利商店購得的真露白葡萄口味40ml，透過後者較高約13%的濃度與葡萄香氣，拉高整體酒感，同時鮮明的葡萄香氣和氣泡感，也成為夏日的清涼特調組合。

簡單的居家調酒，是不是今晚就來DIY試試呢？

一、「Twist版Red Eye」

成分：

1、海尼根Silver星銀啤酒 150ml

2、愛之味梅子蕃茄汁 50ml

3、鹽少許

4、胡椒少許

調製：

在杯中加入少量冰塊，依序加入海尼根Silver星銀啤酒150ml、 愛之味梅子蕃茄汁50ml、鹽少許、胡椒，攪拌均勻，最後將溫泉蛋對切，擺放於小碟中一同裝飾。

二、「荷蘭奉茶」

成分：

1、海尼根Silver星銀啤酒 100ml

2、黑松茶尋味 90ml

調製：

在杯中加入少量冰塊，依序加入啤酒、茶，攪拌均勻即可。

三、「葡萄燒啤」

成分：

1、海尼根Silver星銀啤酒 120ml

2、白葡萄口味燒酎 40ml

調製：

在杯中加入冰塊，再將燒酎加入杯中，最後加入啤酒補滿，以簡單工具攪拌均勻即可。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

混用海尼根星銀啤酒與葡萄燒酎的「葡萄燒啤」，香氣和氣泡感的美妙組合，家中DIY也美味。記者王聰賢／攝影
混用海尼根星銀啤酒與葡萄燒酎的「葡萄燒啤」，香氣和氣泡感的美妙組合，家中DIY也美味。記者王聰賢／攝影
「荷蘭奉茶」將啤酒和混用煎茶、焙茶的即飲茶調製，有淡雅茶香，也有啤酒的麥香和清爽氣泡。記者王聰賢／攝影
「荷蘭奉茶」將啤酒和混用煎茶、焙茶的即飲茶調製，有淡雅茶香，也有啤酒的麥香和清爽氣泡。記者王聰賢／攝影
無向（Bar Without）首席調酒師高永霈，以啤酒為主素材，帶來三款創意特調。記者王聰賢 / 攝影。
無向（Bar Without）首席調酒師高永霈，以啤酒為主素材，帶來三款創意特調。記者王聰賢 / 攝影。
「Silver星銀啤酒」是海尼根近日推出全新風味，以不顯苦味、滑順的清爽型拉格啤酒為特色。圖／海尼根提供
「Silver星銀啤酒」是海尼根近日推出全新風味，以不顯苦味、滑順的清爽型拉格啤酒為特色。圖／海尼根提供

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