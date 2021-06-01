momo購物網「角落小夥伴」集點加價購推6款超萌商品
「角落小夥伴」的粉絲集合！momo購物網6月全新集點活動首次與日本官方授權「角落小夥伴」合作，因應防疫期間減少外出的一次性採買糧食需求提升，推出造型購物袋、大容量提袋，還有為居家防疫時尚加分的收納包組、環保玻璃杯、體重機等生活配件，以及梅雨季不能少的造型折疊雨傘。即日起至6月30日於momo消費集點滿1～6點，即可以1～359元兌換「角落小夥伴」日本官方授權獨家限量周邊商品。
momo購物網「角落小夥伴」集點加價購活動推出6款超萌限量商品，包括「角落小夥伴Q萌蜥蜴造型購物袋」，超輕薄收納購物袋採用100%聚脂纖維材質製成，髒污可使用清潔劑清洗，換購點數6點＋換購價1元；「角落小夥伴疊在一起雙層玻璃杯」共有7隻可愛角落小夥伴堆疊在一起，盛裝冷熱飲皆可，換購點數1點＋換購價99元；「角落小夥伴說走就走旅行三件組」包含束口袋、扁帶、網袋，即使無法出門旅遊的防疫期間，也可做為居家收納使用，換購點數1點＋換購價169元；「角落小夥伴窩在角落繽紛體重計」共有15隻角落小夥伴大集合，粉嫩機身搭配白圓點設計讓少女心大噴發，鋼化玻璃材質提升整體質感，換購點數2點＋換購價299元；「角落小夥伴大容量雙層提袋」可手提或肩背，是外出一次性採買大量糧食的好幫手，換購點數3點＋換購價349元；「角落小夥伴一起出遊吧！摺疊自動傘」收納後23吋傘體方便隨身攜帶，自動傘單手開收操作，換購點數3點＋換購價359元。
即日起至6月30日於momo購物網單筆消費滿800元即可獲得1點點數、每筆消費最高領取5點點數，每人最高上限領取100點點數，活動期間可依照指定時段前往活動頁面登記換購「角落小夥伴」周邊單品折價券，之後可於折價券指定歸戶日期使用折價券加購該商品。
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