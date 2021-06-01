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西班牙Tapas吃起來！ 米其林西班牙餐廳首度提供外帶
宅在家吃什麼？來點西班牙Tapas吧。國內米其林一星西班牙餐廳渥達尼斯磨坊（Molino de Urdániz），首度推出推出原汁原味西班牙家鄉餐酒風味料理；米其林餐盤推薦西班牙餐廳隱丹廚（Hidden by DN），也推出主廚私房菜料理包與熱食外帶。
渥達尼斯磨坊的西班牙米其林外帶餐盒，有「西班牙海鮮烤飯＋4款Tapas」與「嫩煎雞胸義大利麵+4款Tapas」兩種選擇，皆為480元，午晚餐限量各60份。
除了餐盒之外，渥達尼斯磨坊也推出「西班牙米其林家鄉個人套餐」，僅限晚餐供應，限量30份，每份880元。另有德國與西班牙白酒、西班牙Solan神藍天然氣泡水，可以做外帶搭配。
隱丹廚則推出多款主廚私房菜料理包，包括爐烤獵人風味澳洲鹿里肌肉（588元）、醃製西班牙蒜苗Calcots搭配蔬菜醬與麵包脆餅（288元）、牛肝箘燉飯（368元）…等，甚至還可以指定菜色，洽詢餐廳進行客製化料理包製作。
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