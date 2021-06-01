西班牙Tapas吃起來！ 米其林西班牙餐廳首度提供外帶

宅在家吃什麼？來點西班牙Tapas吧。國內米其林一星西班牙餐廳渥達尼斯磨坊（Molino de Urdániz），首度推出推出原汁原味西班牙家鄉餐酒風味料理；米其林餐盤推薦西班牙餐廳隱丹廚（Hidden by DN），也推出主廚私房菜料理包與熱食外帶。

渥達尼斯磨坊的西班牙米其林外帶餐盒，有「西班牙海鮮烤飯＋4款Tapas」與「嫩煎雞胸義大利麵+4款Tapas」兩種選擇，皆為480元，午晚餐限量各60份。

除了餐盒之外，渥達尼斯磨坊也推出「西班牙米其林家鄉個人套餐」，僅限晚餐供應，限量30份，每份880元。另有德國與西班牙白酒、西班牙Solan神藍天然氣泡水，可以做外帶搭配。