全家便利商店「芒果季」開跑！推季節限定甜點、麵包

夏季最夯的芒果盛產季來了，全家便利商店推出季節限定甜點、麵包等系列商品，6月2日起首推「楊枝甘露脆皮泡芙」，6月9日起再推出Pablo聯名「芒果半熟起司塔」，讓消費者防疫期間也能就近品嘗當季甜點。此外，因應酷熱天氣，同步祭出「大杯冰馥郁金萱水果茶」，6月2日至6月15日會員可享單杯特價49元。

今年全家便利商店「芒果季」使用台灣芒果入料，陸續推出7款夏季限定商品。在手搖飲店或甜品店都廣受歡迎的楊枝甘露，結合全家便利商店甜點明星商品「脆皮泡芙」，6月2日起推出「楊枝甘露脆皮泡芙」，使用芒果西米露卡士達及葡萄柚醬入料，以經典港式甜品風味打造創新吃法，售價45元；受到起司迷喜愛的PABLO半熟起司塔，也結合夏日芒果風味，6月9日起推出PABLO「芒果半熟起司塔」，濃厚起司加上特調芒果醬，增添酸甜水果香氣，售價42元。上述兩款6月2日至6月29日皆可搭配單品咖啡，享咖啡半價優惠。

6月2日起全家便利商店還將陸續推出「芒果煉乳滿餡麵包」及「芒果煉乳夾心土司」，使用酸甜愛文芒果果醬，搭配煉乳奶霜，雙重內餡享受，其中「芒果煉乳夾心土司」還可冷藏後吃，體驗不同吃法；「芒果乳酪戚風」於戚風蛋糕中間注入芒果果醬及乳酪餡，口感綿密濕潤；「芒果脆皮菠蘿」脆口外皮搭配芒果奶霜，酸甜酥脆；「芒果乳酪Q心麵包」包入愛文芒果果泥調製的乳酪餡與Q心，風味香甜有層次。上述新品6月2日至6月29日皆可搭配49元早餐促銷活動。

看好夏季水果口味冰飲需求大增，全家便利商店6月2日起全新推出「大杯冰馥郁金萱水果茶」，嚴選鳳梨、蘋果、草莓、柚子等多樣水果入料，再添加蜂蜜調和成黃金比例，清甜不膩口，售價60元。