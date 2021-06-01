Jennie開高衩辣秀LOEWE包款 極大、極小新尺寸新色彩
BLACKPINK的Jennie之前在IG曾身穿高衩裙，搭襯LOEWE的Flamenco包款，展現復古奢華、略帶隨性的風格，近日Flamenco推出超大尺寸、超迷你手提包，在極大極小的變化中，擴張包款的多重個性。
依隨2021秋冬系列亮相的Flamenco XL超大尺寸、Nano超迷你手提包，完整了包款的5個尺寸。 XL款式為大旅行袋般，而Nano超迷你版則是一手掌握的輕巧，創意總監Jonathan Anderson說道，「Flamenco有種含蓄的特質，若將其放大欣賞可見納帕（nappa）高級皮革的天然質感、韻致。」Flamenco首度出現在LOEWE設計歷史是1984年，靈感來自佛朗明歌舞衣的裙襬與縐褶，Flamenco XL寬度將近50公分，靜置的自然垂摺感，也彰顯納帕皮革的超柔軟特質，包身內袋搭配人字紋（魚骨紋）棉布襯裡，附有兩條長背帶以方便上肩，束起肩背帶後即變身時髦的超大手拿包，袋身容量寬裕，附有拉鏈袋方便收納。
目前Flamenco XL尺寸的秋冬色彩包括黑色、深紅色、沙黃色及復古卡其色；Nano超迷你手提包顏色選擇更多，例如繽紛的粉紅、桃紅、芥黃、嫩綠、米白及朱紅等，設計細節相同，但僅15公分的寬度，附有金屬鍊帶可以斜背；此外，各尺寸Flamenco都配上皮繩結以束起袋口，此打結設計是2014年Jonathan Anderson特別為Flamenco所構思的細節。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言