Jennie開高衩辣秀LOEWE包款 極大、極小新尺寸新色彩

BLACKPINK的Jennie之前在IG曾身穿高衩裙，搭襯LOEWE的Flamenco包款，展現復古奢華、略帶隨性的風格，近日Flamenco推出超大尺寸、超迷你手提包，在極大極小的變化中，擴張包款的多重個性。

依隨2021秋冬系列亮相的Flamenco XL超大尺寸、Nano超迷你手提包，完整了包款的5個尺寸。 XL款式為大旅行袋般，而Nano超迷你版則是一手掌握的輕巧，創意總監Jonathan Anderson說道，「Flamenco有種含蓄的特質，若將其放大欣賞可見納帕（nappa）高級皮革的天然質感、韻致。」Flamenco首度出現在LOEWE設計歷史是1984年，靈感來自佛朗明歌舞衣的裙襬與縐褶，Flamenco XL寬度將近50公分，靜置的自然垂摺感，也彰顯納帕皮革的超柔軟特質，包身內袋搭配人字紋（魚骨紋）棉布襯裡，附有兩條長背帶以方便上肩，束起肩背帶後即變身時髦的超大手拿包，袋身容量寬裕，附有拉鏈袋方便收納。