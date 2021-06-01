快訊

核二廠2號機持續異常 今晚將加大降載幅度查修

台大醫生指「郭台銘的疫苗快過期了」 劉宥彤4點聲明駁斥

李沐拎的YSL腋下包賣翻天 早秋還會推出全新奶茶色

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Saint Laurent LE 5 À 7包是熱賣人氣王。圖／摘自IG、Saint Laurent提供
Saint Laurent LE 5 À 7包是熱賣人氣王。圖／摘自IG、Saint Laurent提供

談到最近最紅的「腋下包」，Saint Laurent春夏系列LE 5 À 7包絕對是代表之一。這款包從外型到命名都充滿魅力，簡約包身搭配鮮明的YSL金屬釦，復古百搭，有小牛皮、鱷魚壓紋壓花和蟒蛇皮三種黑色款式。

黑色的LE 5 À 7包自當初在秀上曝光後一直到上市以來就受到許多時尚KOL的追捧，儼然是今年春夏曝光度最高的包款之一，這現象也反映在極佳的銷售成績上，據了解，這款包是Saint Laurent今年的熱賣人氣王。就連最近金鐘最佳新人李沐，也在IG發布一系列搭配LE 5 À 7包的照片，雋永經典的造型感非常時尚。

而即將在七月份上市的Saint Laurent早秋系列裡，LE 5 À 7包也推出了奶茶、白色兩種全新色，為這系列包款在增添更多選擇，到時勢必又會掀起另一波的搶購潮囉！

金鐘最佳新人李沐在IG發布一系列搭配LE 5 À 7包的照片，雋永經典的造型感非常時尚。圖／摘自IG
金鐘最佳新人李沐在IG發布一系列搭配LE 5 À 7包的照片，雋永經典的造型感非常時尚。圖／摘自IG
金鐘最佳新人李沐在IG發布一系列搭配LE 5 À 7包的照片，雋永經典的造型感非常時尚。圖／摘自IG
金鐘最佳新人李沐在IG發布一系列搭配LE 5 À 7包的照片，雋永經典的造型感非常時尚。圖／摘自IG
即將在七月份上市的Saint Laurent早秋系列裡，LE 5 À 7包也推出了奶茶、白色兩種全新色。圖／Saint Laurent提供
即將在七月份上市的Saint Laurent早秋系列裡，LE 5 À 7包也推出了奶茶、白色兩種全新色。圖／Saint Laurent提供
金鐘最佳新人李沐在IG發布一系列搭配LE 5 À 7包的照片，雋永經典的造型感非常時尚。圖／摘自IG
金鐘最佳新人李沐在IG發布一系列搭配LE 5 À 7包的照片，雋永經典的造型感非常時尚。圖／摘自IG
金鐘最佳新人李沐在IG發布一系列搭配LE 5 À 7包的照片，雋永經典的造型感非常時尚。圖／摘自IG
金鐘最佳新人李沐在IG發布一系列搭配LE 5 À 7包的照片，雋永經典的造型感非常時尚。圖／摘自IG
即將在七月份上市的Saint Laurent早秋系列裡，LE 5 À 7包也推出了奶茶、白色兩種全新色。圖／摘自IG
即將在七月份上市的Saint Laurent早秋系列裡，LE 5 À 7包也推出了奶茶、白色兩種全新色。圖／摘自IG

延伸閱讀

「內衣外穿」穿搭有技巧，BLACKPINK Jennie、楊丞琳…曾之喬用Oversized西裝完美示範

超愛素顏、經典包款 「轉學來的女生」娜諾本人超火辣

朴彩英的YSL腋下包終於上市！取名「LE 5 À 7」很有趣

僅穿蕾絲內褲大開雙腿！小賈辣妻海莉狂登雜誌封面　完美駕馭洞洞衣、黃金Bra

相關新聞

Jennie開高衩辣秀LOEWE包款 極大、極小新尺寸新色彩

BLACKPINK的Jennie之前在IG曾身穿高衩裙，搭襯LOEWE的Flamenco包款，展現復古奢華、略帶隨性的風...

吃得到橫隔膜、牛小排！築間新推3款便當、7款個人鍋

繼於5月底推出「滿500送550」、「鍋物2.6折」等外帶優惠之後，築間自6月2日起，再針對個人用餐市場，新推出「獨享鍋...

隔週到貨！家樂福蔬菜箱直送到家 愛買推LINE社群訂購

難以維持防疫社交距離的傳統市場近日成為疫情熱區，為了讓長輩更容易以安全的方式購買生鮮食材，量販通路也紛紛推出防疫蔬菜箱線...

7-11、台北喜來登大飯店請客樓 聯名推「星級超商料理」

受疫情影響無法到餐廳用餐，7-ELEVEN再開新菜單，自6月2日起將推出「摘星美食指南」主題活動，系列商品橫跨鮮食、零食...

草綠色玻璃瓶身 宅在家噴GUCCI翡冷翠香水療癒心情吧！

最近大家待在家時間變長，難免心情有點苦悶。不少藝人、KOL都紛紛在網路上分享居家生活，像是做甜點、點香氛蠟燭、重新佈置居...

浸膩《輕思·享漫》 暢遊舒心景色

由年輕夫妻與寵物貓組成的三口之家，在滿足收納需求之餘，更希望能讓愛貓自在活動，艾美幸福設計 許捷甯 設計總監 經充分考量人、貓的生活型態後，結合智能科技應用，劃設雙方皆能自適共處的硬軟裝樣式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。