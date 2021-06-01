李沐拎的YSL腋下包賣翻天 早秋還會推出全新奶茶色

談到最近最紅的「腋下包」，Saint Laurent春夏系列LE 5 À 7包絕對是代表之一。這款包從外型到命名都充滿魅力，簡約包身搭配鮮明的YSL金屬釦，復古百搭，有小牛皮、鱷魚壓紋壓花和蟒蛇皮三種黑色款式。

黑色的LE 5 À 7包自當初在秀上曝光後一直到上市以來就受到許多時尚KOL的追捧，儼然是今年春夏曝光度最高的包款之一，這現象也反映在極佳的銷售成績上，據了解，這款包是Saint Laurent今年的熱賣人氣王。就連最近金鐘最佳新人李沐，也在IG發布一系列搭配LE 5 À 7包的照片，雋永經典的造型感非常時尚。