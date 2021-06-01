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傳奇球星Podcast聽起來！HUBLOT歐洲盃智能表遠距參賽

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT Big Bang e 2020™歐洲盃智能表，18萬元，全球限量1,000只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang e 2020™歐洲盃智能表，18萬元，全球限量1,000只。圖／宇舶表提供

全世界足球迷引頸期盼的2020 歐洲國家盃足球賽（UEFA EURO 2020™，簡稱2020歐洲盃），原定2020年舉行，因疫情延至今年6月11日舉行。長期支持足球運動的宇舶表（HUBLOT）推出球迷專屬APP的歐洲盃智能表Big Bang e 2020，即使無法飛到當地的球場，也能透過專屬應用程式即時參與賽事。HUBLOT同時推出全新Podcast節目「HUBLOT Fusion Podcast」，系列共12集節目，專訪宇舶在足球領域的品牌大使與品牌好友，首集由姆巴佩（Kylian Mbappé Lottin）領銜，最後一集由巴西傳奇球星比利（Pelé）壓軸，暢談足球經。

宇舶表針對歐洲國家盃足球賽推出的Big Bang e 2020歐洲盃智能表（Big Bang e UEFA Euro 2020），表殼為42毫米黑色陶瓷，使用WearOS by Google™系統搭載專屬賽事應用程式，表圈飾以12個主辦國國旗，搭配AMOLED高解像度輕觸式螢幕，旋轉表冠上的按鈕則能啟用各種功能。腕表還備有不同主色表帶供球迷選購以支援愛隊，限量發行1,000只，於品牌官網和宇舶表專賣店獨家發售。

賽事專屬應用程式會隨時更新通知賽事相關資訊，包括比賽開始前15分鐘提醒、進球、罰球、換人、黃牌及紅牌，以及傷停補時等資訊。應用程式還將顯示球隊陣容、球員排名與擔當位置。甚至包括VAR判決。當球賽結束時，腕表將為下一場賽事開始倒數計時。如果同時舉行兩場賽事，球迷可以輕觸屏幕切換畫面。

因應其延期至今年舉辦的2020歐洲盃，採無主辦國的巡迴賽方式在歐洲11個城市輪流舉行，為史上最多國家主辦的單一賽事，是史上第一次延後舉行的歐洲國家盃賽事。

HUBLOT Big Bang e 2020™歐洲盃智能表，18萬元，全球限量1,000只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang e 2020™歐洲盃智能表，18萬元，全球限量1,000只。圖／宇舶表提供
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