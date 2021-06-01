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吃得到橫隔膜、牛小排！築間新推3款便當、7款個人鍋

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
本格和牛、燒肉smile新推出3款醬燒便當，共有橫隔膜、牛小排、松阪豚可供選擇，各為219元。圖／築間提供
本格和牛、燒肉smile新推出3款醬燒便當，共有橫隔膜、牛小排、松阪豚可供選擇，各為219元。圖／築間提供

繼於5月底推出「滿500送550」、「鍋物2.6折」等外帶優惠之後，築間自6月2日起，再針對個人用餐市場，新推出「獨享鍋物」系列，共有7種肉品可供選擇，讓民眾輕鬆吃鍋。另外自6月3日起，也會新推出3款「醬燒系列便當」，讓民眾居家防疫之時，也能吃到現烤的橫隔膜、牛小排、松阪豚等肉品。

此次築間新推出的「獨享鍋物」系列，共有3種不同價位，均以精選肉品搭配有鮮蝦、高麗菜、金針菇、玉米筍、韓國魚板等12種食材。基本款共有小肥牛、梅花豬、現流雞腿肉等3種肉品可供選擇，每鍋178元；升級至霜降牛、松阪豚等2款肉品，每鍋228元；最頂級的牛小排、伊比利豬則是每鍋328元。除了原本搭配的柴魚昆布高湯外，民眾也可以加價39元，升級奶香湯、川味麻辣湯或招牌泡菜湯，增添用餐豪華感與變化性。

築間旗下的本格和牛、燒肉smile日前推出5款主打和牛、伊比利豬的外帶便當，每份169元，銷售一週已突破萬份。此次再於6月3日新推出3款醬燒系列便當，共有「橫隔膜、牛小排、松阪豚」等3種主菜可供選擇，均搭配有泡菜、時蔬、溏心蛋等10種配菜，每份219元。另外還針對喜愛吃燒肉的民眾，提供單點的厚切板腱、厚切梅花豚排等肉品，各為69元。

業者表示，除了遵守防疫規定外，外帶均提供免下車取餐的服務。而外帶熟食鍋物不與其他優惠並用，亦無法累積會員點數。

築間新推出「獨享鍋物」，每鍋178元起。圖／築間提供
築間新推出「獨享鍋物」，每鍋178元起。圖／築間提供

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