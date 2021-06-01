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可以噴全身的無酒精噴霧 愛馬仕大地香水系列推新品
備受許多男性消費者喜愛的愛馬仕大地（Terre D’Hermes）香水，最近全新推出了同系列無酒精身體噴霧，疫情升溫期間不常出門，剛好也很適合在家使用，以淡淡的香氛為自己增添好心情。
愛馬仕大地無酒精身體噴霧把淡香水與噴霧結合，延續原本水主打的葡萄柚、香料、木香與打火石香氣，呈現滿滿活力，也把香水那種可以表現出大自然的風、太陽、露水、水果、與天然花果香的魅力完整保留。清爽的薄霧保濕滋潤，也因為無酒精，也可以全身噴灑。
瓶身、外盒部分也延續愛馬仕大地香水的外型與配色，但改以霧面玻璃增添柔和氛圍。即日起限量上市，疫情期間新光三越信義A8 HERMÈS香水與彩妝專門店也提供線上下單服務，消費者可與銷售員接洽索取百貨app線上購買連結，全館消費滿3000元免費宅配到家。
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