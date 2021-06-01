快訊

【幼教亂象多／上】「補習班幼兒園」鑽漏洞塞紅包求生存 為何政府查不到

「萬華擴散到其他區」 柯文哲：北市疫情膠著還在危險邊緣

戴口罩不脫妝！買蘭蔻粉底送刷具　線上還免費換色

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻零粉感超持久粉底棒／1,700元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻零粉感超持久粉底棒／1,700元。圖／蘭蔻提供

全民防疫，但還是有人得出門上班，必須每天戴起口罩，如果又要化妝，口罩悶住與炎熱天氣下，脫妝問題讓人很困擾，蘭蔻零粉感超持久粉底系列，打造能呼吸的無瑕妝感，抗汗、控油也不脫妝，6月1日起，推出購買零粉感超持久粉底系列任兩樣（需含一瓶粉底液），就送出「口罩不脫妝應援瓶」，送出3支刷具與奶茶色防護口罩，而且還有在官網推出線上選色、粉底免費換色的服務。

蘭蔻的零粉感超持久粉底被網友稱為「最水潤的持久粉底」，白天上妝到晚上，也不會暗沉，透過珍珠光感粒子來折射光線，超微粒粉體能遮去瑕疵，並能形成氣凝鎖水網，能夠鎖住底妝，獨特的智慧油水平衡，能讓出油處自動吸油，缺水處補水。

買零粉感超持久粉底系列任兩樣，就送3隻彩妝刷，包括粉底刷、蜜粉刷與眼影刷，讓女人一次備齊實用多功能刷具，搭配奶茶色的防護口罩，具有最美質感。而只要在官網購買底妝，可以有線上選色，找到最適合自己的顏色，若買到色號不合的顏色，一周內可循官網機制免費換。

蘭蔻零粉感超持久粉底／2,000元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻零粉感超持久粉底／2,000元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻零粉感超持久粉底系列與口罩不脫妝應援瓶。圖／蘭蔻提供
蘭蔻零粉感超持久粉底系列與口罩不脫妝應援瓶。圖／蘭蔻提供
蘭蔻零粉感超持久粉底系列與口罩不脫妝應援瓶。圖／蘭蔻提供
蘭蔻零粉感超持久粉底系列與口罩不脫妝應援瓶。圖／蘭蔻提供

口罩 蘭蔻 奶茶

延伸閱讀

最新LINE FRIENDS熊大兔兔口罩、三麗鷗聯名口罩，款式、販售地點、開賣時間一次看！給防疫生活帶來點幸福感吧！

北市公有市場容留管制上路 未見採購人潮

影／沒錢繳房租母子露宿街頭 清水警送食物與口罩

確保疫期警消執勤安全 艋舺青山宮贈5000口罩隔離衣

相關新聞

浸膩《輕思·享漫》 暢遊舒心景色

由年輕夫妻與寵物貓組成的三口之家，在滿足收納需求之餘，更希望能讓愛貓自在活動，艾美幸福設計 許捷甯 設計總監 經充分考量人、貓的生活型態後，結合智能科技應用，劃設雙方皆能自適共處的硬軟裝樣式...

戴口罩不脫妝！買蘭蔻粉底送刷具　線上還免費換色

全民防疫，但還是有人得出門上班，必須每天戴起口罩，如果又要化妝，口罩悶住與炎熱天氣下，脫妝問題讓人很困擾，蘭蔻零粉感超持...

隔週到貨！家樂福蔬菜箱直送到家 愛買推LINE社群訂購

難以維持防疫社交距離的傳統市場近日成為疫情熱區，為了讓長輩更容易以安全的方式購買生鮮食材，量販通路也紛紛推出防疫蔬菜箱線...

7-11、台北喜來登大飯店請客樓 聯名推「星級超商料理」

受疫情影響無法到餐廳用餐，7-ELEVEN再開新菜單，自6月2日起將推出「摘星美食指南」主題活動，系列商品橫跨鮮食、零食...

草綠色玻璃瓶身 宅在家噴GUCCI翡冷翠香水療癒心情吧！

最近大家待在家時間變長，難免心情有點苦悶。不少藝人、KOL都紛紛在網路上分享居家生活，像是做甜點、點香氛蠟燭、重新佈置居...

全家便利商店Let's Café 外送限定單品咖啡買一送一

疫情三級警戒持續延長，為替全台加油打氣，全家便利商店Let’s Café與服飾品牌UNIQLO再度攜手合作，集結全台17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。