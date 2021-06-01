戴口罩不脫妝！買蘭蔻粉底送刷具 線上還免費換色
全民防疫，但還是有人得出門上班，必須每天戴起口罩，如果又要化妝，口罩悶住與炎熱天氣下，脫妝問題讓人很困擾，蘭蔻零粉感超持久粉底系列，打造能呼吸的無瑕妝感，抗汗、控油也不脫妝，6月1日起，推出購買零粉感超持久粉底系列任兩樣（需含一瓶粉底液），就送出「口罩不脫妝應援瓶」，送出3支刷具與奶茶色防護口罩，而且還有在官網推出線上選色、粉底免費換色的服務。
蘭蔻的零粉感超持久粉底被網友稱為「最水潤的持久粉底」，白天上妝到晚上，也不會暗沉，透過珍珠光感粒子來折射光線，超微粒粉體能遮去瑕疵，並能形成氣凝鎖水網，能夠鎖住底妝，獨特的智慧油水平衡，能讓出油處自動吸油，缺水處補水。
買零粉感超持久粉底系列任兩樣，就送3隻彩妝刷，包括粉底刷、蜜粉刷與眼影刷，讓女人一次備齊實用多功能刷具，搭配奶茶色的防護口罩，具有最美質感。而只要在官網購買底妝，可以有線上選色，找到最適合自己的顏色，若買到色號不合的顏色，一周內可循官網機制免費換。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言