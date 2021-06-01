戴口罩不脫妝！買蘭蔻粉底送刷具　線上還免費換色

全民防疫，但還是有人得出門上班，必須每天戴起口罩，如果又要化妝，口罩悶住與炎熱天氣下，脫妝問題讓人很困擾，蘭蔻零粉感超持久粉底系列，打造能呼吸的無瑕妝感，抗汗、控油也不脫妝，6月1日起，推出購買零粉感超持久粉底系列任兩樣（需含一瓶粉底液），就送出「口罩不脫妝應援瓶」，送出3支刷具與奶茶色防護口罩，而且還有在官網推出線上選色、粉底免費換色的服務。

蘭蔻的零粉感超持久粉底被網友稱為「最水潤的持久粉底」，白天上妝到晚上，也不會暗沉，透過珍珠光感粒子來折射光線，超微粒粉體能遮去瑕疵，並能形成氣凝鎖水網，能夠鎖住底妝，獨特的智慧油水平衡，能讓出油處自動吸油，缺水處補水。