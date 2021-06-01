007最愛的伯蘭爵香檳63折起 6瓶即享免運宅配

全台防疫三級警戒進入第三週，時序也逐漸進入夏季，位於台北市大安區的星坊旗艦店，針對夏日推出「星坊白酒節」首波優惠活動，除針對廣受大眾喜愛的香檳與氣泡酒，提供最低63折起優惠外；即日起至6月14日前，只要消費滿6瓶，即可享有免運宅配到家服務，讓香檳與氣泡酒愛好者不需要外出，就能享用得到美酒。

法國伯蘭爵（Bollinger）香檳以醇厚風味與雄勁口感聞名，不僅是英國皇室的御用愛酒，更是 007 系列電影特務龐德的最愛，優惠折扣63折起。

法國艾雅拉（Ayala）香檳擁有輕柔細緻的優雅口感，是英國與西班牙皇室的御用款酒，低殘糖量的特色是備受女性最愛的選擇之一，優惠折扣69折起。

擁有「平民香檳」美譽的義大利氣泡酒Prosecco，知名精品酒莊卡內維（CANAVEL）酒廠年產量僅100萬瓶，全品項酒款皆為DOCG等級，折扣優惠7折起。

◎星坊旗艦店 ◎地址：台北市安和路一段10號 ◎電話：02-2751-0999

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康