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太期待庫伊拉真人版電影！Danielle Nicole推出主題包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網

今年迪士尼真人版反派電影《時尚惡女：庫伊拉》受到很多影迷的期待，雖然台灣方面目前因為新冠肺炎疫情升溫必須延後上映，但隨著國外不斷傳出的好口碑，大家依舊熱烈期待著。而向來以各種造型有趣的迪士尼聯名包款聞名的美國品牌Danielle Nicole，也趁著電影熱映中推出了全新系列的庫伊拉主題包款，黑白主色調呼應主角庫伊拉的經典造型，相信又會讓迪士尼迷們為之瘋狂！

庫伊拉一角源自迪士尼經典動畫《101忠狗》，熱愛穿動物皮草服飾的她，覬覦好友安妮塔家中剛出生的大麥町小狗，想用他們打造一件新的皮草大衣，而引發了一連串偷竊、追逐的主軸劇情。

在動畫裡庫伊拉的形象鮮明，一頭黑白髮和紅唇、纖細身形、高顴骨配上皮草大衣造型，還擁有自己的庫伊拉之歌，在許多影迷心中留下強烈的時尚反派印象。這次Danielle Nicole就以這些經典元素為創作靈感，推出了四款庫伊拉系列包包，分別有完整表現人物頭像特色的黑白髮庫伊拉臉孔造型包、抽象的插畫風後背包、塗鴉翻蓋肩背包、用彩色別針點綴的龐克街頭皮革後背包。每款包都能滿足庫伊拉迷不同的喜好，兼具高調搶眼到低調百搭風格。

Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
圖／迪士尼提供、摘自官網
圖／迪士尼提供、摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出了全新系列的庫伊拉主題包款。圖／摘自官網

迪士尼 動畫

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