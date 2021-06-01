太期待庫伊拉真人版電影！Danielle Nicole推出主題包
今年迪士尼真人版反派電影《時尚惡女：庫伊拉》受到很多影迷的期待，雖然台灣方面目前因為新冠肺炎疫情升溫必須延後上映，但隨著國外不斷傳出的好口碑，大家依舊熱烈期待著。而向來以各種造型有趣的迪士尼聯名包款聞名的美國品牌Danielle Nicole，也趁著電影熱映中推出了全新系列的庫伊拉主題包款，黑白主色調呼應主角庫伊拉的經典造型，相信又會讓迪士尼迷們為之瘋狂！
庫伊拉一角源自迪士尼經典動畫《101忠狗》，熱愛穿動物皮草服飾的她，覬覦好友安妮塔家中剛出生的大麥町小狗，想用他們打造一件新的皮草大衣，而引發了一連串偷竊、追逐的主軸劇情。
在動畫裡庫伊拉的形象鮮明，一頭黑白髮和紅唇、纖細身形、高顴骨配上皮草大衣造型，還擁有自己的庫伊拉之歌，在許多影迷心中留下強烈的時尚反派印象。這次Danielle Nicole就以這些經典元素為創作靈感，推出了四款庫伊拉系列包包，分別有完整表現人物頭像特色的黑白髮庫伊拉臉孔造型包、抽象的插畫風後背包、塗鴉翻蓋肩背包、用彩色別針點綴的龐克街頭皮革後背包。每款包都能滿足庫伊拉迷不同的喜好，兼具高調搶眼到低調百搭風格。
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