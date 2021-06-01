200年前愛過的證明！來看約瑟芬與拿破崙最浪漫的愛情
今年適逢拿破崙逝世200周年，包括法國國家圖書館（Bibliothèque Nationale de France）、巴黎軍事博物館（Musée de l’Armée）和法國國家檔案館（Archives Nationales）等重要機構在內，以及曾為拿破崙御用珠寶匠商的Chaumet，共同參與舉辦一連串紀念慶祝活動。Chaumet將自即日起至7月18日止，於巴黎芳登廣場（Place Vendôme）的旗艦店舉辦「約瑟芬與拿破崙，一個非凡的傳奇故事」（Joséphine Napoléon, an （extra）ordinary story）的免費公開展覽，回顧這對戀人的生平及傳說。
展覽由法國執政府及第一帝國時期的歷史專家Pierre Branda所策劃，他也是拿破崙基金會（Fondation Napoléon）的歷史部主管。展品包括珠寶、畫作、藝術品、信札與一系列圖文並茂的文件共150多件歷史文物，其中許多從未公開展出過。除了來自Chaumet品牌的歷史典藏，有些則借自私人收藏家，包括難得一見的丹麥皇家藏品（Royal Danish Collection）、著名法國收藏家Bruno Ledoux的拿破崙藏品系列和Francoise Deville的收藏系列，以及楓丹白露宮（Château de Fontainebleau）、法國馬爾梅松博物館（Musée National des Châteaux de Malmaison et Bois-Préau）、尼斯的馬賽納博物館（Musée Masséna）、卡納瓦雷博物館（Musée Carnavalet）和巴黎都納蒂耶基金會（Fondation Dosne-Thiers）等文化機構難得一見的藏品，同時為展出注入數位驚喜。
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