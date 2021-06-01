200年前愛過的證明！來看約瑟芬與拿破崙最浪漫的愛情

今年適逢拿破崙逝世200周年，包括法國國家圖書館（Bibliothèque Nationale de France）、巴黎軍事博物館（Musée de l’Armée）和法國國家檔案館（Archives Nationales）等重要機構在內，以及曾為拿破崙御用珠寶匠商的Chaumet，共同參與舉辦一連串紀念慶祝活動。Chaumet將自即日起至7月18日止，於巴黎芳登廣場（Place Vendôme）的旗艦店舉辦「約瑟芬與拿破崙，一個非凡的傳奇故事」（Joséphine Napoléon, an （extra）ordinary story）的免費公開展覽，回顧這對戀人的生平及傳說。

展覽由法國執政府及第一帝國時期的歷史專家Pierre Branda所策劃，他也是拿破崙基金會（Fondation Napoléon）的歷史部主管。展品包括珠寶、畫作、藝術品、信札與一系列圖文並茂的文件共150多件歷史文物，其中許多從未公開展出過。除了來自Chaumet品牌的歷史典藏，有些則借自私人收藏家，包括難得一見的丹麥皇家藏品（Royal Danish Collection）、著名法國收藏家Bruno Ledoux的拿破崙藏品系列和Francoise Deville的收藏系列，以及楓丹白露宮（Château de Fontainebleau）、法國馬爾梅松博物館（Musée National des Châteaux de Malmaison et Bois-Préau）、尼斯的馬賽納博物館（Musée Masséna）、卡納瓦雷博物館（Musée Carnavalet）和巴黎都納蒂耶基金會（Fondation Dosne-Thiers）等文化機構難得一見的藏品，同時為展出注入數位驚喜。 弗朗索瓦勒尼奧尼鐸（FRANÇOIS-REGNAULT NITOT）為約瑟芬皇后所造的麥穗冠冕。麥穗象徵豐收富足，因此成為拿破崙的象徵符號之一。圖／Chaumet提供 尼鐸及其子為奧坦絲皇后（Queen Hortense）製作的胸針 ，她是約瑟芬皇后的女兒。這枚自然主義風格的繡球花胸針在1816年被奧坦絲皇后捐贈予瑞士艾因西德倫修道院（Einsiedeln Abbey）。圖／Chaumet提供 傳為尼鐸及其子所創作的這對珍珠耳環，出現於多幅約瑟芬皇后的肖像畫中，可見她對天然珍珠和梨形珠寶的鍾愛。為巴黎羅浮宮博物館藏品。圖／Chaumet提供 「在馬勒梅松花園的約瑟芬皇后」無疑是一幅最著名又最能代表她的肖像畫，為Françoise Deville藏品。圖／Chaumet提供 尼鐸及其子所製的哥德風格腰帶，承襲中世紀女士長腰帶的設計，並鑲嵌了一枚古希臘風格浮雕寶石並裝飾蜜蜂和星星等拿破崙王朝的圖騰，一直為瑪麗露易絲皇后所保留。圖／Chaumet提供 適逢拿破崙逝世200週年，Chaumet於巴黎舉辦「約瑟芬與拿破崙，一個非凡的傳奇故事」免費公開展覽。圖／Chaumet提供 尼鐸及其子所製作的珍珠及瑪瑙浮雕套裝，洋溢典型的法國帝國風格，為約瑟芬皇后所有，約1809年製。圖／Chaumet提供 傳為尼鐸於1810年代為約瑟芬皇后製作的孔雀石浮雕寶石全套首飾，是現在仍僅存的少數全套首飾之一，現為拿破崙基金會典藏。圖／Chaumet提供 展覽地點在芳登廣場12號Chaumet旗艦店。圖／Chaumet提供 Chaumet始創人尼鐸之子弗朗索瓦勒尼奧尼鐸（François-Regnault Nitot）。圖／Chaumet提供 穿著加冕禮服的約瑟芬皇后肖像，是來自楓丹白露博物館的典藏。圖／Chaumet提供