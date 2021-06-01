7-11、台北喜來登大飯店請客樓 聯名推「星級超商料理」

受疫情影響無法到餐廳用餐，7-ELEVEN再開新菜單，自6月2日起將推出「摘星美食指南」主題活動，系列商品橫跨鮮食、零食、飲料等類別，外帶回家輕鬆享受10大名店美味，其中最大賣點為攜手連續3年蟬聯米其林二星的「台北喜來登大飯店－請客樓」以店內經典菜色延伸變化的5款全新「星級超商料理」，微波加熱就能迅速上桌。

7-ELEVEN表示，與「台北喜來登大飯店－請客樓」攜手推出的5款「星級超商料理」皆由米其林二星餐廳主廚林菊偉行政主廚監製，食材、調味、烹調手法皆相當講究，雙方合作耗時半年，就是為了將餐廳內的私房功夫菜轉化成消費者微波即食的美味，並且為了適切呈現每道料理的最佳風味，會根據食材特性及參考超商消費者的喜好，開發出涼麵、飯糰、丼飯等不同品項。像是饕客們到請客樓必點的招牌麻油雞飯，藉由主廚指導料理烹調技術，製成方便食用、份量剛剛好的「麻油雞飯糰」，Q彈米飯吸滿麻油、米酒、雞肉香氣，包裹著麻油雞腿與杏鮑菇，夏天食用也爽口不油膩，售價49元。

這次雙方合作，將請客樓店內名菜「魚子燒豆腐」、「紅燒牛腩筋」、「酸辣涼皮」變身為口味道地、價格平易近人的餐點，其中「御選紅燒牛肉飯」 選用緊實、大塊的牛腱肉，並和數十種香辛料、中藥材煸炒、加入豆瓣醬帶出濃郁甘甜風味，熬煮出口味濃厚的紅燒醬汁，肉質軟嫩入味，售價99元；「魚子燒豆腐飯」嚴選高級日本料理店選用的鯡魚卵入菜、辣豆瓣爆香拌入鮮嫩豆腐，每一口都帶有花椒微辣的香麻滋味，售價85元；「川味酸辣雞肉冷麵」由三種醋特調而成的川味酸辣醬汁，搭配滑溜麵條，口感微辣又格外清爽，售價79元。經典菜色「梅干扣肉」則藉超商特別製程技術，開發出可直接微波加熱的冷凍食品「梅干菜扣肉」，在五花肉的口感下足功夫，使其入口即化、肥瘦比例恰到好處，售價210元。6月2日起新品上市將同步推出OPEN POINT會員限時優惠折扣。

此外，防疫宅在家零食肯定不能少，7-ELEVEN獨家聯手連續三年獲米其林一星肯定的粵菜餐廳「大三元酒樓」、米其林必比登推介「牛店牛肉麵」、米其林餐盤推薦「圓環邊蚵仔煎」等打造限定口味零食點心，就近到7-ELEVEN就能摘星，另推出名店系列合作商品，將牛角燒肉、夏慕尼鐵板燒、貳樓餐廳、胡同燒肉、八天堂等品牌的人氣餐點化身零食點心；飲料部份則將經典小美紅豆牛奶冰棒變身汽水，新奇口感創意十足。