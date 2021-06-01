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草綠色玻璃瓶身 宅在家噴GUCCI翡冷翠香水療癒心情吧！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
1921翡冷翠香水包裝方面，同樣使用煉金士花園系列靈感源於古代藥劑師木架上神秘藥罐外型。圖／GUCCI提供
1921翡冷翠香水包裝方面，同樣使用煉金士花園系列靈感源於古代藥劑師木架上神秘藥罐外型。圖／GUCCI提供

最近大家待在家時間變長，難免心情有點苦悶。不少藝人、KOL都紛紛在網路上分享居家生活，像是做甜點、點香氛蠟燭、重新佈置居家擺設等等活動，都讓大家可以消磨時間又療癒身心，還有人趁機練習妝容技巧，也有人選擇用香水點綴好心情。

今年邁入100周年的義大利時尚品牌GUCCI，旗下煉金士花園系列香氛家族最近又迎來新成員「1921翡冷翠香水」。從名字開始就能感受到紀念品牌誕生年份和地點的用意，而氣味方面也特別選用鮮明的橙花油為主香調，並加入源自佛羅倫斯的香水檸檬果香，從成分到命名都延續了經典。

1921翡冷翠香水主成分橙花油以水蒸氣蒸餾法從橙花中提取而成，橙花油的植物氣息與香水檸檬迸發出的清新完美融合，後者比一般檸檬更清爽，同時帶有一縷幽微花香。而當中橡木苔的香氣帶有一種茂密森林中泥土般的質感，使得香氛更為濃郁、熱烈、持久，不分性別，四季皆宜。

包裝方面，同樣使用煉金士花園系列靈感源於古代藥劑師木架上神秘藥罐外型，特別採用了草綠色透明玻璃，向GUCCI標誌性顏色致敬，也呼應清新優雅的香調。外盒同樣也是綠色調，台灣方面即日起在A4 Gucci專賣店獨家上市。

特別採用了草綠色透明玻璃，向GUCCI標誌性顏色致敬，也呼應清新優雅的香調。圖／GUCCI提供
特別採用了草綠色透明玻璃，向GUCCI標誌性顏色致敬，也呼應清新優雅的香調。圖／GUCCI提供
今年邁入100周年的義大利時尚品牌GUCCI，旗下煉金士花園系列香氛家族最近又迎來新成員「1921翡冷翠香水」。圖／GUCCI提供
今年邁入100周年的義大利時尚品牌GUCCI，旗下煉金士花園系列香氛家族最近又迎來新成員「1921翡冷翠香水」。圖／GUCCI提供
煉金士花園翡冷翠香水，11,000元。圖／GUCCI提供
煉金士花園翡冷翠香水，11,000元。圖／GUCCI提供
煉金士花園翡冷翠香水，11,000元。圖／GUCCI提供
煉金士花園翡冷翠香水，11,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI煉金士花園系列香氛1921翡冷翠香水，特別選用鮮明的橙花油為主香調，並加入源自佛羅倫斯的香水檸檬果香，從成分到命名都延續了經典。圖／GUCCI提供
GUCCI煉金士花園系列香氛1921翡冷翠香水，特別選用鮮明的橙花油為主香調，並加入源自佛羅倫斯的香水檸檬果香，從成分到命名都延續了經典。圖／GUCCI提供

品牌 義大利 甜點 Gucci

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