全家便利商店Let's Café 外送限定單品咖啡買一送一
疫情三級警戒持續延長，為替全台加油打氣，全家便利商店Let’s Café與服飾品牌UNIQLO再度攜手合作，集結全台17個縣市，以「台灣加油，感謝每個守護城市的你」為主題，限量推出「台灣城市杯」，6月2日起購買Let’s Café大杯咖啡就能擁有，6月2日至6月30日掃描杯身QR code還可獲得UNIQLO網路商店消費滿1,000元折100元優惠序號（每一會員帳號限用一次）。
因應防疫新生活，全家便利商店支援留守在公司或在家工作上班者，Let’s Café、私品茶6月2日起優惠連發，外帶、外送或是自己泡濾掛咖啡都祭出最低5折起優惠。
每月6日的「全家好咖日」即將到來，6月6日當天全家便利商店App「隨買跨店取」推出期間限定優惠，中杯單品美式咖啡、單品拿鐵買6送6，罐裝「香濃咖啡拿鐵」、「單品盧安達黑咖啡」買6送6，每位會員限購一組，購買好咖日商品再加碼贈送UNIQLO網路商店滿千折百優惠券。
全家便利商店和外送平台foodpanda合作，6月2日至6月15日推出Let’s Café咖啡、私品茶三大優惠方案，「單品美式咖啡」、「單品拿鐵」同品項買一送一；大杯「經典美式咖啡」、「經典拿鐵」可享同品項2杯85折、4杯8折、6杯77折；「冰金萱青茶」、「熱金萱青茶」可享同品項2杯85折、4杯8折、6杯77折。
6月2日至6月15日全家便利商店門市推出咖啡、茶飲任選第2杯7折（不含鮮乳坊小農拿鐵）；此外，Let’s Café、私品茶杯杯集章趣活動持續好評進行，即日起至6月6日購買咖啡、私品茶任一品項可集1章，集滿3個章，可免費兌換3選1好禮，包含中杯經典美式或中杯經典拿鐵或金萱青茶一杯。全家便利商店Let’s Café單品濾掛6入組（售價210元）推出口味任選買一送一，單品濾掛10入組（售價350元）同步推出買一送一優惠，口味包含哥倫比亞烏伊拉、瓜地馬拉薇薇特南果、盧安達紅波旁、巴西玫瑰鑽、衣索比亞耶加雪菲等，你在家也能享受手沖咖啡香。
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