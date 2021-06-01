全家便利商店Let's Café 外送限定單品咖啡買一送一

疫情三級警戒持續延長，為替全台加油打氣，全家便利商店Let’s Café與服飾品牌UNIQLO再度攜手合作，集結全台17個縣市，以「台灣加油，感謝每個守護城市的你」為主題，限量推出「台灣城市杯」，6月2日起購買Let’s Café大杯咖啡就能擁有，6月2日至6月30日掃描杯身QR code還可獲得UNIQLO網路商店消費滿1,000元折100元優惠序號（每一會員帳號限用一次）。

因應防疫新生活，全家便利商店支援留守在公司或在家工作上班者，Let’s Café、私品茶6月2日起優惠連發，外帶、外送或是自己泡濾掛咖啡都祭出最低5折起優惠。

每月6日的「全家好咖日」即將到來，6月6日當天全家便利商店App「隨買跨店取」推出期間限定優惠，中杯單品美式咖啡、單品拿鐵買6送6，罐裝「香濃咖啡拿鐵」、「單品盧安達黑咖啡」買6送6，每位會員限購一組，購買好咖日商品再加碼贈送UNIQLO網路商店滿千折百優惠券。

全家便利商店和外送平台foodpanda合作，6月2日至6月15日推出Let’s Café咖啡、私品茶三大優惠方案，「單品美式咖啡」、「單品拿鐵」同品項買一送一；大杯「經典美式咖啡」、「經典拿鐵」可享同品項2杯85折、4杯8折、6杯77折；「冰金萱青茶」、「熱金萱青茶」可享同品項2杯85折、4杯8折、6杯77折。