宅在家當大廚 歐陸醬料真空包網購裸包享回饋

高雄THOMAS CHIEN餐飲事業群旗下LA ONE eshop 網路商店，由簡天才師傅與廚師團隊共同監製，現在成立「極簡生活提案專區」，包括歐陸醬料理系列、核桃木煙燻鮭魚、下酒菜系列…都以真空包輕裝上架，透過更環保的簡化真空裸包省去外盒，提供等同餐廳規格的美味，只要花幾分鐘，便可在家輕鬆上菜。

自6月1日起LA ONE eshop 網路商店將直接回饋商品定價1%，給選擇「極簡生活提案專區」真空裸包出貨的電商會員，感謝大家一起愛護地球；而原有帶包裝的商品則繼續保留，讓消費者有送禮需求時，可選擇帶包裝商品做為送禮。

歐陸醬料理系列有「羅馬式蕃茄燉牛肚」、「焦化洋蔥牛肉醬」、「松阪豬松露奶油醬」、「蕃茄風味雞腿肉醬」，更是在家下廚變化料理的最佳搭檔，這系列的料理包除了道道醬汁美味之外，還可以嚐到一起熬煮的牛肚、牛肉或松阪豬肉丁、或是雞肉塊的美味，直接加熱就成為一道下飯的料理，或是做成義大利麵、義式燉飯，也可以搭配歐式麵包或餐包等，更是開啟味蕾滿足食慾的一餐，直接實現歐陸廚房美味料理就在家。歐陸醬料理系列提供5包優惠組，以及買10送1免運優惠。

下酒菜系列「麻辣牛腱」，加入了茴香籽、花椒、八角、辣椒等香料的主廚獨門滷汁，麻辣鹹香，特選牛腱肉，是最受歡迎、最容易入口的部位，帶有牛肉的口感，肉質卻軟嫰不乾柴，將牛肉以滷汁燉煮入味，滷製後辛香不油膩，還能吃到原汁原味的牛肉香，單吃就很好吃，也可以加入一些新鮮的蔥末、薑絲直接食用，或是拌麵、配飯都很合適。「麻辣牛腱」原價280元，單包嚐鮮價265元，同時還有3包優惠組、10包優惠免運組。