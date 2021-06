宅在家當大廚 歐陸醬料真空包網購裸包享回饋

高雄THOMAS CHIEN餐飲事業群旗下LA ONE eshop 網路商店,由簡天才師傅與廚師團隊共同監製,現在成立「極簡生活提案專區」,包括歐陸醬料理系列、核桃木煙燻鮭魚、下酒菜系列…都以真空包輕裝上架,透過更環保的簡化真空裸包省去外盒,提供等同餐廳規格的美味,只要花幾分鐘,便可在家輕鬆上菜。

自6月1日起LA ONE eshop 網路商店將直接回饋商品定價1%,給選擇「極簡生活提案專區」真空裸包出貨的電商會員,感謝大家一起愛護地球;而原有帶包裝的商品則繼續保留,讓消費者有送禮需求時,可選擇帶包裝商品做為送禮。

歐陸醬料理系列有「羅馬式蕃茄燉牛肚」、「焦化洋蔥牛肉醬」、「松阪豬松露奶油醬」、「蕃茄風味雞腿肉醬」,更是在家下廚變化料理的最佳搭檔,這系列的料理包除了道道醬汁美味之外,還可以嚐到一起熬煮的牛肚、牛肉或松阪豬肉丁、或是雞肉塊的美味,直接加熱就成為一道下飯的料理,或是做成義大利麵、義式燉飯,也可以搭配歐式麵包或餐包等,更是開啟味蕾滿足食慾的一餐,直接實現歐陸廚房美味料理就在家。歐陸醬料理系列提供5包優惠組,以及買10送1免運優惠。

下酒菜系列「麻辣牛腱」,加入了茴香籽、花椒、八角、辣椒等香料的主廚獨門滷汁,麻辣鹹香,特選牛腱肉,是最受歡迎、最容易入口的部位,帶有牛肉的口感,肉質卻軟嫰不乾柴,將牛肉以滷汁燉煮入味,滷製後辛香不油膩,還能吃到原汁原味的牛肉香,單吃就很好吃,也可以加入一些新鮮的蔥末、薑絲直接食用,或是拌麵、配飯都很合適。「麻辣牛腱」原價280元,單包嚐鮮價265元,同時還有3包優惠組、10包優惠免運組。