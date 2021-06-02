整理包／新鮮上桌！20家五星級飯店便當外帶自取 獨門菜色攏在這

疫情期間，全民變大廚！但有時真想換換口味，吃些不一樣的料理，來犒賞乖乖待在家防疫的自己和家人。五星級飯店紛紛推出經濟實惠或帶點輕奢華的便當菜色，給在家防疫的民眾，一個最快速方便、且CP值超高的美食料理選擇。

《台北市》

寒舍艾美：奢華五星九宮格餐盒。

單價：6月底前限特價299元(外帶原價480元)。單次最低訂購數量為10份，請於需求日2天前預訂。須自取。

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君悅外帶便當

擷自君悅臉書

單價：200元。

菜色：由執行總主廚規劃日、馬、泰國異國風味咖哩便當、飽足元氣沙拉、四款功夫燉湯，還有暖心甜點，香草夏威夷果仁蛋糕、肉桂胡桃捲等。

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喜來登百元便當

擷自喜來登飯店官網

單價：每款120元，奢華餐盒220元起

菜色：包括炭烤雞腿排、滷雞腿、京都肉排、排骨便當等豐盛菜色搭配健康時蔬，用料紮實且份量十足。

訂購時間：即日起每週一至週五中午時段。

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喜來登台式經典「肉燥便當」

單價：100元，附鮮選蘆薈汁。

訂購時間：週一至週五上午11點半於The Deli側門販售，售完為止。

附註：單筆訂購達20個以上享雙北地區外送服務。

美福飯店主廚港式蒸飯

擷自美福飯店官網

單價：每份200元到260元不等。

菜色：為個人獨享份量，共有五種口味，包括「雙臘腸蒸飯」(200元)、「北菇滑雞蒸飯」(220元)、「酸菜牛肉蒸飯」(220元)、「土魷魚馬薺蒸肉餅」(220元)，及、「鳳爪排骨蒸飯」(260元)。購買再贈「好嘢清補涼」湯品，訂購滿5,000元享有台北市免費外送。

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香格里拉台北遠東國際大飯店「主廚精選外帶餐盒」

擷自香格里拉台北遠東國際大飯店臉書

單價：每份180元起。

介紹：飯店於一樓The Cake Room推出主廚精選餐盒，疫情期間是上班族、職業婦女、單身貴族省時方便的用餐選擇。

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天成大飯店經典三寶錦便當

擷自天成飯店企業官網

單價：180元

介紹：廣式燒臘，主廚三寶為油雞、烤鴨、叉燒，尤其明爐烤鴨深獲老饕愛戴，肥美櫻桃鴨，透過廚師團熟練技藝，採掛爐烘烤手法，經過時間與火候嚴格掌控把關後，使得鴨皮香脆可口，同時充分鎖住香嫩肉汁，呈現出外油亮酥、內肉質細緻的好滋味，配上均衡營養特選配菜，豐儉由人讓饕客消費者輕鬆享用外帶星級美味料理。

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台北文華東方酒店精緻便當

擷自文華東方酒店官網

價格：480元

介紹：三款頂級便當，有依照香港文華東方酒店及新加坡文華東方酒店秘方食譜而成的海南雞飯，也有以豉油皇炒麵為主食的粵式經典、日式雙饗。

取餐時間：週一至週日中午12點～下午2點半／週一至週日晚餐6~8點

取餐地點：台北文華東方酒店1樓文華餅房或酒店大廳入口處禮賓服務台，另有提供雙北地區專車、專件外送宅配服務。

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台北國賓大飯店小資套餐

擷自台北國賓大飯店官網

價格：220元起。

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大倉久和大飯店「杏香脆皮雞餐盒」

擷自大倉久和大飯店官網

價格：400元(午間供應)

菜色：港式臘味炒飯／杏片脆皮雞／鳳梨咕咾肉／XO醬鳳尾蝦／季節時蔬／蠔油鮮菇

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大倉久和大飯店「蘇造牛排餐盒」

擷自大倉久和大飯店官網

價格：600元

瑤柱蛋白炒飯／蘇造牛排／鎮江溫莎骨／XO醬鳳尾蝦／季節時蔬／蠔油鮮菇

自取時間：每日11:00起供應，售完為止。

大宗訂購敬請來電預約，單筆訂單總金額達NT$2,000以上，可享中山／大同區免費外送服務；單筆訂單總金額達NT$5,000以上，提供大台北地區免費外送。

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《宜蘭》

礁溪寒沐酒店「川薈主廚特選餐盒」

擷自礁溪寒沐酒店官網

價格：200元起

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礁溪長榮鳳凰酒店「經典粵式套餐」

擷自礁溪長榮鳳凰酒店官網

價格：268元起

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《花蓮》

福容大飯店花蓮店外帶燉飯

擷自花蓮福容官網

價格：150元

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《桃園》

和逸飯店市集餐盒

擷自桃園和逸飯店官網

價格：148元起

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《新竹》

新竹國賓大飯店外賣餐盒

擷自新竹國賓大飯店官網

價格：350元起

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煙波大飯店新竹湖濱館外帶餐盒

擷自煙波大飯店新竹湖濱館官網

價格：180元起

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新竹福華大飯店經濟便當

價格：有120元及220元兩種選擇

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《台中》

台中日月千禧酒店外帶便當

擷自新竹福華大飯店官網

價格250元至360元不等，滿2000元以上享10公里內免費外送

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台中福華飯店橙汁排骨等外帶餐盒

擷自台中福華官網

價格：188元，滿10盒免費外送

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《台南市》

台南晶英酒店各式餐盒

擷自台南晶英酒店臉書

價格：150元起，滿900元10公里內免費外送，自取95折，設有得來速服務

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英迪格酒店外帶輕食餐盒

價格：138元起

《高雄市》

英迪格飯店「日日安心」、「日日健康」外帶輕食餐盒

擷自高雄英迪格飯店官網

單價：「日日安心」售價188元，「日日健康」售價138元。

介紹：主廚精心設計2款「日日安心」及「日日健康」外帶輕食餐盒，讓民眾在家就能品嚐到飯店美饌。「日日安心」以舒肥雞胸佐墨西哥辣味莎莎醬，搭配塘心蛋、里昂馬鈴薯、醬燒杏鮑菇，烤南瓜、雙色花椰菜、白玉蓮藕及香料烤櫛瓜。「日日健康」則以台灣嫩烤豬里肌搭配塘心蛋、醬燒杏鮑菇，雙色花椰菜、白玉蓮藕及黃金干貝酥。香嫩可口主食搭配精緻豐富的時令烤蔬菜，令人胃口大開！兩款輕食餐盒僅提供外帶，餐點皆為現點現做須提前一日來電預訂。

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