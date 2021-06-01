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4款隱藏漢堡、現省1341元！漢堡王優惠券限時61天

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
漢堡王全新優惠券方案，共計有28種品項可供選擇。圖／漢堡王提供
漢堡王全新優惠券方案，共計有28種品項可供選擇。圖／漢堡王提供

儘管全民居家防疫，但是漢堡王也提早放暑假，自即日起連續61天推出28款品項的優惠券。其中包含「牛排醬燒牛肉堡買1送1」、「中薯買1送1」等優惠，還有隱藏版的「雙層小華堡」等多種口味，以及多種套餐優惠可供選擇，總共可省1,341元。

漢堡王此次推出的優惠券，適用時間自6月1日至7月31日，共計有買1送1、人氣放縱點心、優惠券隱藏口味、大滿足澎湃餐、豪華雙享等5個主要系列。「買1送1」專區中，包括有中薯、辣薯球、中可、牛排醬燒牛肉堡等品項，現省33～99元。

「人氣放縱點心」則有洋蔥圈、雞塊＋辣薯球，以及經典脆雞堡、洋蔥圈牛肉堡等品項，各為39～89元不等。而在「優惠券隱藏口味」內，則推出了西部小華堡、花生培根牛肉堡、雙層田園華鱈魚堡、雙層小華堡等店面菜單未提供的漢堡套餐。另外還有總匯辣雞腿堡＋炸雞＋小薯＋中可組合，特價149元，以及華堡雙套餐209元、牛排醬雙層牛肉堡雙套餐199元等不同的優惠。

此次方案適用全台門市（機場、兒童樂園、台積P1店除外），台中、彰化及桃竹部份門市於限水期間暫不供應。

漢堡王推出全新優惠券方案。圖／漢堡王提供
漢堡王推出全新優惠券方案。圖／漢堡王提供

套餐 漢堡

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