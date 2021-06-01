學「行走費洛蒙」瘦子穿搭 這夏天你也能充滿男人味

身為PUMA品牌大使、同時有著「行走的費洛蒙」封號的瘦子E.SO，在這個夏天示範了如何以涼鞋造型，搭出充滿男性魅力的穿搭。另外，Reebok則與潮牌FUTUREMADE STUDIO合作，推出聯名款Instapump Fury限量鞋，也是許多潮流迷想要入手的單品。

一舉一動都能造成話題的歌手瘦子E.SO雖然疫情的緣故，已無公開的活動了，不過他依舊是PUMA的品牌大使，因此還是定期曝光所詮釋的新品形象廣告。為了配合夏天到來，瘦子也難得以涼鞋搭配漁夫帽的造型出現於系列形象大片中，他身穿卡其沙色Awareness短袖T恤，加上同系列短褲，褲側可見水滴池塘插圖，呼應環保設計主題概念。不僅如此，腳上的RS-Sandal涼鞋，透氣材質製成，搭配尼龍黏扣帶，以及RS科技大底給予足部舒適腳感，微厚底設計更能延伸身型比例。不同以往的俐落帥氣，反而多了幾分文青感，同樣受到粉絲的讚譽。

瘦子E.SO詮釋PUMA Core漁夫帽680元、Awareness 短袖T恤1,080元、Awareness短褲1,580元、RS-Sandal涼鞋2,180元。圖／PUMA提供

而由馬來西亞穿搭名人「小屁孩」成立的潮牌FUTUREMADE STUDIO（簡稱FTMD）則與Reebok合作，加入時下最熱的outdoor越野風格，打造與過往截然不同的限量Instapump Fury鞋款。此次聯名，FUTUREMADE STUDIO延續#WearToBetterSelf的品牌概念，將Reebok經典Instapump Fury鞋，添加戶外越野鞋底，加粗且加大顆粒的大底能提供更佳抓地力。每雙鞋更附贈聯名掛扣，讓消費者在野外或露營時可隨意把鞋子扣在包包或帳棚上，具備裝飾和實用性功能。

瘦子E.SO詮釋PUMA Core漁夫帽680元、Awareness 短袖T恤1,080元、Awareness短褲1,580元、RS-Sandal涼鞋2,180元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋PUMA Core漁夫帽680元、Awareness 短袖T恤1,080元、Awareness短褲1,580元、RS-Sandal涼鞋2,180元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋PUMA Core漁夫帽680元、Awareness 短袖T恤1,080元、Awareness短褲1,580元、RS-Sandal涼鞋2,180元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋PUMA Core漁夫帽680元、Awareness 短袖T恤1,080元、Awareness短褲1,580元、RS-Sandal涼鞋2,180元。圖／PUMA提供

每雙Reebok x FTMD. Instapump Fury聯名鞋，都附贈掛扣，讓消費者在野外或露營時可隨意把鞋子扣在包包或帳棚上。圖／Reebok提供

PUMA RS-Sandal涼鞋2,180元。圖／PUMA提供