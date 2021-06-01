「逞胸鬥狠」安心亞、王思佳 性感曬小熊軟糖項鍊真的很可口
響應廢在家救台灣的抗疫日常，甜美的安心亞也在IG閒來無事「曬舊照」，放了Crystal Haze小熊軟糖項鍊，引來粉絲大讚她超Cute！而同一條項鍊，王思佳也有入手，和安心亞比「胸」狠，爆乳秀項鍊，清純小熊和性感女人味同框，相當有趣。
安心亞釋出舊照，戴著精品複合店ARTIFACTS獨家引進Crystal Haze懷舊小熊項鍊，引來留言「太可愛了，好想咬一口」、「妳的項鍊越看越想吃」，還有網友俏皮提問「小熊軟糖掛在脖子上不怕生螞蟻嗎」，足見畫面甜度有多高；最近懷孕中的王思佳，也在限動放出火辣性感的照片，以珍珠款式搭配。此外，李維維也以清新的居家風格，穿白色棉T配襯Q萌小熊軟糖項鍊。
複合店ARTIFACTS之前引進的Crystal Haze懷舊小熊，來自Ophelia Alickaj與Sara Vlatkovic雙人設計師，於2017年在挪威創立，材料為巴西的水晶、寶石，鍊條則源自希臘、土耳其，以多層次的飾品搭配為特色，小熊軟糖（Nostalgia Bear）系列的鍊帶包括粗細金屬、愛心造型，也可將珍珠項鍊繞在手上做為手環，是巧思變換。
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