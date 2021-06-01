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「逞胸鬥狠」安心亞、王思佳 性感曬小熊軟糖項鍊真的很可口

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
王思佳、安心亞以豐滿上圍搭襯Crystal Haze懷舊小熊系列。圖／取自IG
王思佳、安心亞以豐滿上圍搭襯Crystal Haze懷舊小熊系列。圖／取自IG

響應廢在家救台灣的抗疫日常，甜美的安心亞也在IG閒來無事「曬舊照」，放了Crystal Haze小熊軟糖項鍊，引來粉絲大讚她超Cute！而同一條項鍊，王思佳也有入手，和安心亞比「胸」狠，爆乳秀項鍊，清純小熊和性感女人味同框，相當有趣。

安心亞釋出舊照，戴著精品複合店ARTIFACTS獨家引進Crystal Haze懷舊小熊項鍊，引來留言「太可愛了，好想咬一口」、「妳的項鍊越看越想吃」，還有網友俏皮提問「小熊軟糖掛在脖子上不怕生螞蟻嗎」，足見畫面甜度有多高；最近懷孕中的王思佳，也在限動放出火辣性感的照片，以珍珠款式搭配。此外，李維維也以清新的居家風格，穿白色棉T配襯Q萌小熊軟糖項鍊。

複合店ARTIFACTS之前引進的Crystal Haze懷舊小熊，來自Ophelia Alickaj與Sara Vlatkovic雙人設計師，於2017年在挪威創立，材料為巴西的水晶、寶石，鍊條則源自希臘、土耳其，以多層次的飾品搭配為特色，小熊軟糖（Nostalgia Bear）系列的鍊帶包括粗細金屬、愛心造型，也可將珍珠項鍊繞在手上做為手環，是巧思變換。

安心亞入手Crystal Haze懷舊小熊系列，網友留言「太可愛了，好想咬一口」。圖／取自IG
安心亞入手Crystal Haze懷舊小熊系列，網友留言「太可愛了，好想咬一口」。圖／取自IG
準媽媽王思佳在限時動態秀出Crystal Haze懷舊小熊系列。圖／取自IG
準媽媽王思佳在限時動態秀出Crystal Haze懷舊小熊系列。圖／取自IG
安心亞入手Crystal Haze懷舊小熊系列，網友留言「太可愛了，好想咬一口」。圖／取自IG
安心亞入手Crystal Haze懷舊小熊系列，網友留言「太可愛了，好想咬一口」。圖／取自IG
安心亞入手Crystal Haze懷舊小熊系列，網友留言「太可愛了，好想咬一口」。圖／取自IG
安心亞入手Crystal Haze懷舊小熊系列，網友留言「太可愛了，好想咬一口」。圖／取自IG
Crystal Haze懷舊小熊系列搭配不同材質的項鍊和小熊綴飾，售價1,680起。圖／ARTIFACTS提供
Crystal Haze懷舊小熊系列搭配不同材質的項鍊和小熊綴飾，售價1,680起。圖／ARTIFACTS提供
準媽媽王思佳在限時動態秀出Crystal Haze懷舊小熊系列。圖／取自IG
準媽媽王思佳在限時動態秀出Crystal Haze懷舊小熊系列。圖／取自IG
安心亞入手Crystal Haze懷舊小熊系列，網友留言「太可愛了，好想咬一口」。圖／取自IG
安心亞入手Crystal Haze懷舊小熊系列，網友留言「太可愛了，好想咬一口」。圖／取自IG

挪威 希臘 安心亞 王思佳

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