錯過再等一年！2021小威石東系列夏季新酒款發表
威石東酒莊的小威石東系列推出兩款2021夏季新酒款，一款是充滿質感與生命力的「小威石東古法氣泡酒W°1」，另一款是層次豐富的「小威石東微氣泡酒W°1」。
為了提高蜜紅與巨峰葡萄的芳香和多汁的果味，「小威石東古法氣泡酒W°1」透過冷泡、少量淬取和Pét-Nat未過濾的釀酒方式，成為適合任何場合、充滿質感與生命力的葡萄酒。
「小威石東古法氣泡酒W°1」酒色呈現迷人的可口深粉色，具有帶著微妙節奏感的氣泡，搭著柔和的酸度，多質地又清爽的口感，均衡的表現椪柑、梅子、李子、棗子等豐富的可口果味。
「小威石東微氣泡酒W°1」結合金香、黑后、蜜紅、巨峰、木杉這五種當地葡萄，以野生酵母低溫發酵，透過傳統釀造法引導出細緻質地。
「小威石東微氣泡酒W°1」具有淡雅黃菊花朵與草本橘子香氣、柔綿細緻氣泡、清爽誘人酸感陪襯出溫柔的柳丁、柚子、紅葡萄柚，以及最後的礦物感尾韻。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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