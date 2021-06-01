冠軍聯名蛋黃酥！一次吃到吳寶春、王鵬傑4位名師手藝

香甜可口的「蛋黃酥」是許多人喜愛的傳統點心。為了在疫情期間刺激烘焙市場，同時為消費者提供撫慰心靈的美食，美食社團蘋果花愛鑄鐵鍋特攜手吳寶春、王鵬傑、李依錫以及陳撫洸等4位世界冠軍級的烘焙名家，共同推出「世界冠軍聯名蛋黃酥禮盒」，一次就能品嚐到4位師傅製作、各有特色的蛋黃酥，讓民眾居家期間也能享受美味。

4位師傅一字排開，吳寶春、王鵬傑皆曾獲得世界麵包大賽冠軍，李依錫則是法國巴黎甜點公開賽金牌，至於陳撫洸則是堂本麵包、亞森洋菓子創辦人，每個人運用的手法也有所不同。吳寶春的蛋黃酥，重視蛋黃與豆沙的化口性，讓兩者在口中咀嚼融化的速度一致。酥皮中的油皮麵粉則選用克朗思克T65，充滿麥香卻不易操作，烘烤時也採兩段式烘烤，帶來更酥的口感，耗時又耗力。

王鵬傑的蛋黃酥，採用本身代表性的國王派手法製作，除了餅皮層次也重視溫度變化。藉由較高的烤溫，帶來較深的表皮色澤，也讓紅豆餡的糖份沈澱至底部，令底部脆口且帶著焦糖甜度。鹹香的蛋黃配上甜度降低的豆沙、酥皮與脆底，品嚐時更具趣味，並有著傳統蛋黃酥的醇厚記憶。

李依錫的麵粉選用日清傳奇及熊本製粉的石臼粉，並以傳統技法為基礎，並在油皮、油酥麵團中各加入三溫糖、洲南海鹽，相互襯托出彼此的風味變化，並降低厚重感。而陳撫光創新使用反折千層派作為蛋黃酥的餅皮，豆沙則採用紅雲豆製作的烏豆沙、純紅豆沙調配而成，風味精緻並帶微酸，更添解膩效果。