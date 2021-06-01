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ORION推藍色新瓶裝沖繩呼喚 台啤野營周邊周抽送

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
沖繩Orion奧利恩「南方之星生啤酒」6月2日（三）至6月15日（二）頭兩周則於全家便利商店推出兩罐129元優惠，搶先也搶鮮。圖 / ORION提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
沖繩Orion奧利恩「南方之星生啤酒」6月2日（三）至6月15日（二）頭兩周則於全家便利商店推出兩罐129元優惠，搶先也搶鮮。圖 / ORION提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

台灣啤酒的「18天台灣生啤酒」，則須在全聯、家樂福、台灣楓康、大潤發/大買家、愛買、全家便利商店等活動指定通路，購買18天台灣生啤酒600ml瓶裝一瓶（以上），此後加入台灣啤酒LINE官方帳號，登錄發票即可抽獎，唯發票日期需自2021年5月1日至7月11日止為期六周，獎品包含折疊式四人桌椅組、四面開三人露營帳、露營燈等多項贈品，每周登錄、每周抽獎。

活動詳情可參酌台灣啤酒臉書專頁留言處，與活動網站，同時主辦單位保留審核及變更獎項內如之權利。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

包含折疊椅、帳篷、露營燈等眾多商品，每周開獎。圖 / 翻攝自台灣啤酒臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
包含折疊椅、帳篷、露營燈等眾多商品，每周開獎。圖 / 翻攝自台灣啤酒臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
台灣啤酒的「18天台灣生啤酒」推出野營周邊抽獎，瞄準夏日野營生活風格需求。圖 / 翻攝自台灣啤酒臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
台灣啤酒的「18天台灣生啤酒」推出野營周邊抽獎，瞄準夏日野營生活風格需求。圖 / 翻攝自台灣啤酒臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
沖繩Orion奧利恩「南方之星生啤酒」藍色瓶身上繪有沖繩經典的紅色扶桑花，帶來南國的夏日聯想。圖 / ORION提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
沖繩Orion奧利恩「南方之星生啤酒」藍色瓶身上繪有沖繩經典的紅色扶桑花，帶來南國的夏日聯想。圖 / ORION提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕 露營

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