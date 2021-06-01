ORION推藍色新瓶裝沖繩呼喚 台啤野營周邊周抽送

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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※飲酒過量，害人害己。

台灣啤酒的「18天台灣生啤酒」，則須在全聯、家樂福、台灣楓康、大潤發/大買家、愛買、全家便利商店等活動指定通路，購買18天台灣生啤酒600ml瓶裝一瓶（以上），此後加入台灣啤酒LINE官方帳號，登錄發票即可抽獎，唯發票日期需自2021年5月1日至7月11日止為期六周，獎品包含折疊式四人桌椅組、四面開三人露營帳、露營燈等多項贈品，每周登錄、每周抽獎。

活動詳情可參酌台灣啤酒臉書專頁留言處，與活動網站，同時主辦單位保留審核及變更獎項內如之權利。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。