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居家防疫手作起來！自製珠寶超容易

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
OLIVIA YAO JEWELLERY口罩鍊材料包綠玉瓍款，1,200元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY口罩鍊材料包綠玉瓍款，1,200元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供

防疫宅在家，除了增進廚藝、健身運動、追劇之外，不妨嘗試新事物，像是手作，或許還能開發自己新的斜槓生涯。台灣輕珠寶品牌 OLIVIA YAO JEWELLERY在居家防疫期間推出「口罩鍊材料包」與「天然寶石14K合金耳環（耳夾）材料包」兩款DIY組合，每款都包含多種寶石讓大家可以發揮創造力，可在家觀看線上影片、按照自己喜愛的方式排列寶石，創作專屬於自己的優雅配件。

OLIVIA YAO JEWELLERY的天然寶石14K合金耳環材料包，皆配備 4-5 種不同天然寶石，從珍珠、玫瑰石到拉長石、孔雀石等，應有盡有，並附耳夾轉換器，讓沒有耳洞的女孩也能享受手作的樂趣。備有3 色可選的口罩鍊材料包，除了能作為疫情期間的口罩鍊，也能作為眼鏡鍊使用。材料包共有三款主石可選：珍珠、綠玉隨、蘇打石，均可於官網選購。

OLIVIA YAO JEWELLERY口罩鍊材料包2款式，上至下分別為珍珠、綠玉瓍、蘇打石。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY口罩鍊材料包2款式，上至下分別為珍珠、綠玉瓍、蘇打石。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY天然寶石14K合金耳環材料包做的成品示範，太陽石-珍珠-玫瑰石，1,500元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY天然寶石14K合金耳環材料包做的成品示範，太陽石-珍珠-玫瑰石，1,500元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY口罩鍊材料包完成品，1,200元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY口罩鍊材料包完成品，1,200元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
天然寶石14K合金耳環材料包，1,500元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
天然寶石14K合金耳環材料包，1,500元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY口罩鍊材料包，1,200元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY口罩鍊材料包，1,200元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供

口罩 疫情 耳洞

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