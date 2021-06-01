居家防疫手作起來！自製珠寶超容易
防疫宅在家，除了增進廚藝、健身運動、追劇之外，不妨嘗試新事物，像是手作，或許還能開發自己新的斜槓生涯。台灣輕珠寶品牌 OLIVIA YAO JEWELLERY在居家防疫期間推出「口罩鍊材料包」與「天然寶石14K合金耳環（耳夾）材料包」兩款DIY組合，每款都包含多種寶石讓大家可以發揮創造力，可在家觀看線上影片、按照自己喜愛的方式排列寶石，創作專屬於自己的優雅配件。
OLIVIA YAO JEWELLERY的天然寶石14K合金耳環材料包，皆配備 4-5 種不同天然寶石，從珍珠、玫瑰石到拉長石、孔雀石等，應有盡有，並附耳夾轉換器，讓沒有耳洞的女孩也能享受手作的樂趣。備有3 色可選的口罩鍊材料包，除了能作為疫情期間的口罩鍊，也能作為眼鏡鍊使用。材料包共有三款主石可選：珍珠、綠玉隨、蘇打石，均可於官網選購。
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