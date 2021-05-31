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防疫美食不妥協 全家推「屯京拉麵」夏季限定鮮食、冷凍調理包

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家與屯京拉麵攜手推出夏日限定菜單，共有5款店裡吃不到的聯名鮮食。圖／全家便利商店提供
全家與屯京拉麵攜手推出夏日限定菜單，共有5款店裡吃不到的聯名鮮食。圖／全家便利商店提供

全台餐廳禁止內用，民眾改以外帶或在家自煮解決三餐，也讓便利商店包裝鮮食在疫情中逆勢成長。為了滿足民眾於疫情期間不能出門吃大餐的美食需求，全家便利商店與日本東京名店「屯京拉麵」聯名開發夏季專屬菜單，將自6月2日起推出包括冷麵、沙拉、烤飯糰、炸雞等共5款商品，讓民眾就近享受日式美味。而針對想要在家料理的民眾，全家也再次與永豐餘生技攜手AKAME主廚彭天恩推出特色冷凍料理，獨家設計3款魯凱族特色家料理的冷凍即食調理包，同步於6月2日起於全家店舖開放預購，簡單覆熱就能讓名廚替你的餐桌加菜。

繼2019年之後，全家再度與屯京拉麵職人攜手開發店內品嚐不到的冷麵、泡飯、烤飯糰商品，包括日式胡麻雞肉冷麵、東京豚骨風味泡飯、薑汁燒肉烤飯糰等主食，以及同步推出日式野菜豚肉沙拉、日式唐揚雞作為輕食、點心的好選擇。6月2日起至6月15日期間凡購買店內「屯京拉麵」鮮食商品可享自由配優惠，指定鮮食品項任選2件省5元、3件省10元。全家店長LINE群組及「全+1行動購」則自6月3日起限量推出「屯京拉麵」系列冷凍調理包團購，包括東京豚骨風味叉燒拉麵、麻辣豚骨叉燒拉麵、日式唐揚雞、薑汁燒肉冷凍烤飯糰，讓消費者即便在家也能享有道地的日本風味。

另外，永豐餘生技名廚系列這次則與獲選亞洲50最佳餐廳「亞洲之萃」AKAME主廚彭天恩攜手合作，將原住民傳統飲食，融入西方料理手法重新演繹，推出3款冷凍調理包，包括相思木煙燻雞腿排、煙燻刺蔥牛肉燥、勇士樹豆小排湯。自6月2日起可於全家店舖預購，約5日後就可到店取貨，在家也能品嘗到餐廳現作的味道。

防疫外帶，美食名店助陣，全家x屯京拉麵獨創夏季涼感菜單。圖／全家便利商店提供
防疫外帶，美食名店助陣，全家x屯京拉麵獨創夏季涼感菜單。圖／全家便利商店提供
亞洲50最佳餐廳「AKAME」特色冷凍料理6月2日起開放預購，讓名廚為你加菜。圖／全家便利商店提供
亞洲50最佳餐廳「AKAME」特色冷凍料理6月2日起開放預購，讓名廚為你加菜。圖／全家便利商店提供
6月2日起至6月15日期間凡購買店內「屯京拉麵」鮮食商品可享自由配優惠，指定鮮食品項任選2件省5元、3件省10元。圖／全家便利商店提供
6月2日起至6月15日期間凡購買店內「屯京拉麵」鮮食商品可享自由配優惠，指定鮮食品項任選2件省5元、3件省10元。圖／全家便利商店提供
防疫也要吃好吃滿，全家外帶鮮食、冷凍團購全面支援。圖／全家便利商店提供
防疫也要吃好吃滿，全家外帶鮮食、冷凍團購全面支援。圖／全家便利商店提供

拉麵 東京 疫情

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