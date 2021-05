宅在家做什麼？麥卡倫年代軼事系列線上虛擬特展逛起來

麥卡倫歷年來不斷與藝術家、建築家、米其林主廚等各界大師合作跨界火花,其中以英國普普藝術大師彼得.布萊克爵士(Sir Peter Blake)與麥卡倫有著最深遠的關係,合作關係長達30年。今年麥卡倫再度攜手彼得.布萊克爵士,推出「年代軼事系列(Anecdotes of Ages Collection)」。

麥卡倫與彼得.布萊克爵士的第一次合作始於1986年,攜手推出酒齡60年、全球限量僅12瓶的「麥卡倫珍稀系列1926年——彼得.布萊克爵士版」,30年來在全球拍賣會場,屢創成交金額紀錄。

第二次合作在2012年,為歡慶彼得.布萊克爵士80歲大壽合作推出「麥卡倫 彼得.布萊克爵士80年旅程紀念酒盒」,被鑑賞家們視為融合傳統釀酒工藝與20世紀流行與藝術軌跡之夢幻逸品。

這次麥卡倫與彼得.布萊克爵士合作推出的「年代軼事系列」,包含「麥卡倫SIR PETER BLAKE 1967」以及「麥卡倫SIR PETER BLAKE限量版」。

由麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess精選的1967年傑出威士忌,搭配彼得.布萊克爵士創作的13款酒標,風格帶有橡木和無花果的氣息,並透出榛果與草莓的風味,尾韻則為巧克力和水蜜桃的組合,從各方面來說,都是絕佳的藝術呈現,就如同布萊克爵士將藝術跨足流行文化的1967年,作品如此經典又色彩鮮明。

13款酒標的創作靈感皆來自麥卡倫酒廠重要的歷史進程與莊園的自然環境,為其中最為人矚目的莫若「Down to Work竭盡所能」。「Down to Work」酒標故事的背景,是在20世紀下半葉,述說麥卡倫歷史上一個極為重要的里程碑。當時多數蘇格蘭威士忌酒廠在成本與取得困難的考量下,放棄使用歐洲橡木雪莉桶熟成新酒,改用更經濟、取得更容易的美國波本桶。

但是,麥卡倫不畏艱難堅守初衷,更堅持使用雪莉桶熟陳,並在因緣際會下開啟與西班牙Jerez產地雪莉酒莊的緊密合作,完成舉世聞名的自有雪莉桶供應鏈。「Down to Work」酒標上集結麥卡倫歷史人物的老照片,呈現不畏壓力仍下定決心繼續採用雪莉橡木桶的重要時刻, 這份執著的精神塑造了麥卡倫至今的形象。

麥卡倫與彼得.布萊克爵士同時推出的「麥卡倫SIR PETER BLAKE限量版」,以「An Estate, A Community, and a Distillery」為主題,匯集布萊克爵士所創作的13款酒標精華於一身,完整闡述酒廠兩百年的珍貴歷史,讓更多人能收藏麥卡倫與布萊克爵士的跨界藝術巨作。

由麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess精心挑選最具代表性的雪莉桶原酒所創作的這款無年份逸品,其深邃複雜、平衡又帶來驚喜的風格,靈感來自Sarah對布萊克爵士的性格印象,而其令人驚豔的蜂蜜糖漿與黑胡椒風味,更是向過去到現在的麥卡倫人物致敬。「麥卡倫SIR PETER BLAKE限量版」包裝盒中附有藝術品證書以及這張色彩鮮艷的拼貼藝術作品,並以描圖紙標示其中麥卡倫歷史上的各個重要角色。

為了讓所有的藝術與威士忌愛好者,可以一睹麥卡倫與普普藝術大師彼得.布萊克爵士共同創作的「年代軼事系列」,「麥卡倫 ╳ 普普藝術大師SIR PETER BLAKE線上虛擬藝文特展」,將於麥卡倫官方網站正式開展,可以身歷其境般的體驗布萊克爵士的工作室,了解他一生的創作過程。

◎麥卡倫「年代軼事系列」線上虛擬特展:https://bit.ly/3yNxtTX

