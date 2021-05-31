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梨泰院GUCCI旗艦店開幕 Kai和大叔車勝元比帥
義大利時尚品牌GUCCI昨晚在韓國首爾梨泰院開設新的GUCCIGAOK旗艦店，邀請了許多藝人到場共襄盛舉。包含品牌大使Kai金鍾仁，以及李智雅、宣美、韓志旼、車勝元和朴載範，他們在充滿未來感的全新店鋪，展示奇幻繽紛的新裝系列造型。
以往在GUCCI米蘭秀場總是大膽嘗試誇張造型的Kai，這次走的是中性復古風，大喇叭褲搭配格紋外套，斜背綠紅綠織帶草編包，看起來有種乖巧書卷氣。而留著長髮的車勝元穿上海軍藍圓點西裝套裝搭配粉藍色襯衫，再以酒紅色領帶展現撞色的趣味，也是超帥氣有型。韓志旼、李智雅的米白色洋裝散發清新的度假氛圍，宣美的藍色幾何印花長裙復古優雅，渾身仙氣藏不住。朴載範則是用雙G針織外套配T-shirt、牛仔垮褲展現街頭風。
位於首爾梨泰院的GUCCIGAOK旗艦店，外牆裝飾由韓國藝術家Park Seung-Mo（朴勝模）打造，他用擅長的鋁導線製作出充滿神秘感的樹林與湖泊，白天、夜晚呈現不同的視覺效果，非常搶眼，搭配店內部金屬質感磚牆、鏡面牆面的試衣間等等，冷靜俐落的時尚摩登感讓人深深著迷。
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