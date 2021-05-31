WFH自製點心／兒時回憶 台灣傳統「花生奶油夾心麵包」
在家工作特別嘴饞想吃點心嗎？難忘兒時回憶，台灣傳統麵包店必備的「花生奶油夾心麵包」，在家也可以做！快來跟著大廚一起學學看吧。
【麵團作法】
● 材料：材料A、材料B
純芯高筋麵粉350g
法印法國粉150g
上白糖60g
鹽5g
全脂奶粉15g
全蛋50g
原味優格75g
水225g
新鮮酵母15g
無鹽奶油60g
● 作法：
1.攪拌缸加入材料A乾性材料，倒入材料B濕性材料。
2.慢速攪拌3~4分鐘，攪拌至稍微成團，加入新鮮酵母，繼續攪拌至有麵筋出現。
3.確認麵團能拉出厚膜、破口呈鋸齒狀時（擴展狀態），加入無鹽奶油，慢速攪拌3分鐘，讓奶油與麵團大致結合。
4.轉快速攪拌2分鐘，再慢速1分鐘，確認麵團薄膜透光，破口圓潤無鋸齒狀（完全擴展狀態），麵團終溫約27˚C，攪拌完成。
5.不沾烤盤噴上烤盤油（或刷任意油脂），取一端朝中心摺。
6.取另一端摺回，把麵團轉向放置，輕拍表面均一化（讓麵團發酵比較均勻），此為三摺一次。
7.放入透明盒子，再送入發酵箱發酵30分鐘（溫度30~32˚C /濕度85%）。
【今日上菜：花生奶油餡夾心麵包】
● 夾心奶油餡材料：
無鹽奶油500g
煉乳180g
● 夾心奶油餡作法：
1. 無鹽奶油軟化至手指按壓可留下指痕之程度。
2. 乾淨鋼盆加入無鹽奶油，中高速打發至顏色呈白色，體積增長且蓬鬆之狀態。
3. 加入煉乳以刮刀拌勻，完成。
● 夾心麵包作法：
1. 麵團完成攪拌、基本發酵。
2. 分割麵團，滾圓，底部收緊輕壓，麵團間距相等排入不沾烤盤中。
3. 將麵團送入發酵箱發酵。
4. 輕拍排氣，以擀麵棍擀開 ，翻面，底部壓薄，由前朝後收摺成橄欖形。
5. 間距相等排入不沾烤盤，最後發酵。
6. 刷全蛋液，送入預熱好的烤箱。
Tips.烘烤的溫度、時間僅供參考，需依烤箱不同微調數據。
7. 麵包出爐放涼，從中切一刀不切斷。
8. 底部抹夾心奶油餡，闔起，再抹夾心奶油餡，沾裹花生粉，完成。
【以上摘文選自《家庭麵包夢工廠》、作者：黃宗辰、林育瑋、圖文提供：優品文化出版社】
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