快訊

5搶1／台東婉拒！中華隊集訓計畫生變 另覓其他縣市

國產疫苗受質疑 高端發聲明自清：加速執行三期臨床試驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

WFH自製點心／兒時回憶 台灣傳統「花生奶油夾心麵包」

優品文化 / 黃宗辰、林育瑋
花生奶油餡夾心麵包，是許多人的兒時回憶點心。圖／優品文化 提供
花生奶油餡夾心麵包，是許多人的兒時回憶點心。圖／優品文化 提供

在家工作特別嘴饞想吃點心嗎？難忘兒時回憶，台灣傳統麵包店必備的「花生奶油夾心麵包」，在家也可以做！快來跟著大廚一起學學看吧。

【麵團作法】

● 材料：材料A、材料B

純芯高筋麵粉350g

法印法國粉150g

上白糖60g

鹽5g

全脂奶粉15g

全蛋50g

原味優格75g

水225g

新鮮酵母15g

無鹽奶油60g

攪拌成團。圖／優品文化 提供
攪拌成團。圖／優品文化 提供
確認麵團能拉出厚膜、破口呈鋸齒狀時。圖／優品文化 提供
確認麵團能拉出厚膜、破口呈鋸齒狀時。圖／優品文化 提供
放入透明盒子，再送入發酵箱發酵30分鐘。圖／優品文化 提供
放入透明盒子，再送入發酵箱發酵30分鐘。圖／優品文化 提供

● 作法：

1.攪拌缸加入材料A乾性材料，倒入材料B濕性材料。

2.慢速攪拌3~4分鐘，攪拌至稍微成團，加入新鮮酵母，繼續攪拌至有麵筋出現。

3.確認麵團能拉出厚膜、破口呈鋸齒狀時（擴展狀態），加入無鹽奶油，慢速攪拌3分鐘，讓奶油與麵團大致結合。

4.轉快速攪拌2分鐘，再慢速1分鐘，確認麵團薄膜透光，破口圓潤無鋸齒狀（完全擴展狀態），麵團終溫約27˚C，攪拌完成。

5.不沾烤盤噴上烤盤油（或刷任意油脂），取一端朝中心摺。

6.取另一端摺回，把麵團轉向放置，輕拍表面均一化（讓麵團發酵比較均勻），此為三摺一次。

7.放入透明盒子，再送入發酵箱發酵30分鐘（溫度30~32˚C /濕度85%）。

【今日上菜：花生奶油餡夾心麵包】

在家就能變化出各式美味麵包。圖／優品文化 提供
在家就能變化出各式美味麵包。圖／優品文化 提供
輕拍排氣，以擀麵棍擀開。圖／優品文化 提供
輕拍排氣，以擀麵棍擀開。圖／優品文化 提供
間距相等排入不沾烤盤。圖／優品文化 提供
間距相等排入不沾烤盤。圖／優品文化 提供

● 夾心奶油餡材料：

無鹽奶油500g

煉乳180g

● 夾心奶油餡作法：

1. 無鹽奶油軟化至手指按壓可留下指痕之程度。

2. 乾淨鋼盆加入無鹽奶油，中高速打發至顏色呈白色，體積增長且蓬鬆之狀態。

3. 加入煉乳以刮刀拌勻，完成。

● 夾心麵包作法：

1. 麵團完成攪拌、基本發酵。

2. 分割麵團，滾圓，底部收緊輕壓，麵團間距相等排入不沾烤盤中。

3. 將麵團送入發酵箱發酵。

4. 輕拍排氣，以擀麵棍擀開 ，翻面，底部壓薄，由前朝後收摺成橄欖形。

5. 間距相等排入不沾烤盤，最後發酵。

6. 刷全蛋液，送入預熱好的烤箱。

Tips.烘烤的溫度、時間僅供參考，需依烤箱不同微調數據。

7. 麵包出爐放涼，從中切一刀不切斷。

8. 底部抹夾心奶油餡，闔起，再抹夾心奶油餡，沾裹花生粉，完成。

【以上摘文選自《家庭麵包夢工廠》、作者：黃宗辰、林育瑋、圖文提供：優品文化出版社】

書名／家庭麵包夢工廠、作者／黃宗辰、林育瑋、圖／優品文化 提供
書名／家庭麵包夢工廠、作者／黃宗辰、林育瑋、圖／優品文化 提供

延伸閱讀

自清照片絕無造假！主播秀手機截圖意外洩出海量私密照

用吐司做披薩！免用烤箱一樣讚 老饕靠三招：飄香又酥脆

隱身知本山林的麵包店！烘焙隱士父子檔　手作麵包vs.音樂vs.大自然

世界級的烘焙美味，讓你用舌尖環遊世界

相關新聞

梨泰院GUCCI旗艦店開幕 Kai和大叔車勝元比帥

義大利時尚品牌GUCCI昨晚在韓國首爾梨泰院開設新的GUCCIGAOK旗艦店，邀請了許多藝人到場共襄盛舉。包含品牌大使K...

WFH自製點心／兒時回憶 台灣傳統「花生奶油夾心麵包」

在家工作特別嘴饞想吃點心嗎？難忘兒時回憶，台灣傳統麵包店必備的「花生奶油夾心麵包」，在家也可以做！快來跟著大廚一起學學看...

2杯現省40！摩斯×微熱山丘 2款全新「鳳梨飲品」上桌

隨著天氣逐漸炎熱，「摩斯漢堡」攜手「微熱山丘」，自6月1 日起，推出「鳳梨蒟蒻冰茶」、「鳳梨氣泡飲」等2款新品，並有2杯...

現省4千！acerpure二合一空氣循環清淨機高效全面淨化

疫情升溫造成民眾內心恐慌，除了待在家避疫不出門，更帶動一波清潔家電採購潮！宏碁集團旗下子公司宏碁智新與全台民眾共同防疫，...

宏碁旗下家電品牌acerpure空氣清淨機 祭折扣搶市

近日台灣本土疫情再度升溫，宏碁集團（2353）旗下子公司宏碁智新為了與全台民眾共同防疫，緊急將品牌人氣家電acerpur...

快樂當媽媽專訪新竹「小村子」團隊：從陪伴開始，拼出自己的模樣

聯合數位文創特約編輯這次專訪在新竹地區的「小村子」，有一群媽媽們，他們與多數家庭一樣，曾面臨到無任何支援的育兒困境，讓他們決定，得做些什麼，讓這些媽媽們，可以不再孤軍奮戰了。於是，「小村子」就這麼誕生，從共玩開始，慢慢地，越來越多媽媽帶著孩子一起加入，彼此輪流帶隊，構思遊戲，策劃活動，讓每一天都是和大家共同度過，日子越過越期待，漸漸地，這裡，就自然而然地變成了一個集合場域。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。