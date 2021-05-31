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2杯現省40！摩斯×微熱山丘 2款全新「鳳梨飲品」上桌
隨著天氣逐漸炎熱，「摩斯漢堡」攜手「微熱山丘」，自6月1 日起，推出「鳳梨蒟蒻冰茶」、「鳳梨氣泡飲」等2款新品，並有2杯100元的LINE好友專屬嘗鮮優惠。另外還推出新口味「鳳梨蒟蒻」，月底前還可享蒟蒻禮盒買1送1的優惠。
以貝果與台灣在食材為特色的「微熱山丘」，與台灣農民契約耕作，精選台灣土產鳳梨，無添加熬出100%鳳梨汁，有著酸甜果香與清爽尾韻。此次攜手推出的「鳳梨蒟蒻冰茶」，就是使用微熱山丘的100%鳳梨汁，搭配上摩斯經典冰紅茶調製，並且添加蒟蒻球增添口感，每杯70元。「鳳梨氣泡飲」則搭配雪碧與新鮮檸檬片，創造出夏日沁涼風味，每杯70元。6月1日至6月14日期間，並有LINE好友專屬嚐鮮活動，任選2杯原價140元，優惠價100元。
摩斯漢堡自6月1日起，也推出新口味的「鳳梨蒟蒻」。因應端午節到來，即日起至6月30日前，也有經典蒟蒻禮盒買1送1的活動，原價1,200元，優惠600元，另還有多款禮盒推出優惠方案。即日起至6月30日前，還有MOS Order APP專屬蒟蒻優惠，蒟蒻單杯原價40元，優惠價29元。
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