現省4千！acerpure二合一空氣循環清淨機高效全面淨化

疫情升溫造成民眾內心恐慌，除了待在家避疫不出門，更帶動一波清潔家電採購潮！宏碁集團旗下子公司宏碁智新與全台民眾共同防疫，推出品牌人氣家電acerpure cool二合一空氣循環清淨機限時超殺優惠，原價10,990元，優惠價只要6,990元。即日起至6月14日期間，於Acer Store、momo購物網、Yahoo購物中心、PChome24h購物等線上通路開賣，並備足貨量供消費者居家淨化、循環一次滿足。

宏碁智新了解近日民眾漸漸改為居家上班的生活模式，除了預防室外的病毒，維持室內的居家空氣品質更是刻不容緩的議題。acerpure cool二合一空氣循環清淨機（AC530-20W/AC530-20G）不只擁有高效的空氣淨化效果，更搭配16公尺長距送風的循環扇，能讓淨化後的空氣能透過強勁的循環扇傳遞到室內空間的各個角落，達到清淨循環最佳效能。