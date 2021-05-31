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現省4千！acerpure二合一空氣循環清淨機高效全面淨化

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
防疫警戒升級讓全民長時間待在家，維持室內的居家空氣品質成為刻不容緩的議題。圖／宏碁智新提供
防疫警戒升級讓全民長時間待在家，維持室內的居家空氣品質成為刻不容緩的議題。圖／宏碁智新提供

疫情升溫造成民眾內心恐慌，除了待在家避疫不出門，更帶動一波清潔家電採購潮！宏碁集團旗下子公司宏碁智新與全台民眾共同防疫，推出品牌人氣家電acerpure cool二合一空氣循環清淨機限時超殺優惠，原價10,990元，優惠價只要6,990元。即日起至6月14日期間，於Acer Store、momo購物網、Yahoo購物中心、PChome24h購物等線上通路開賣，並備足貨量供消費者居家淨化、循環一次滿足。

宏碁智新了解近日民眾漸漸改為居家上班的生活模式，除了預防室外的病毒，維持室內的居家空氣品質更是刻不容緩的議題。acerpure cool二合一空氣循環清淨機（AC530-20W/AC530-20G）不只擁有高效的空氣淨化效果，更搭配16公尺長距送風的循環扇，能讓淨化後的空氣能透過強勁的循環扇傳遞到室內空間的各個角落，達到清淨循環最佳效能。

acerpure cool搭載的三合一HEPA濾網除了有效過濾PM1.0微粒及99.97%的0.3um懸浮微粒，經過SGS檢測更能去除空氣中的細菌，再搭配Ag+銀離子濾網，能有效對抗流行病毒的活性。acerpure cool的智慧偵測模式，更可因應居家各種時刻的空氣品質狀況，即時反應於面板，並且自動調節為最適合的清淨模式，只需一鍵啟動即可時時刻刻輕鬆享有清新的好空氣。

即日起至6月14日期間，於指定網購通路購買acerpure cool 二合一空氣循環清淨機享優惠價6,990元。圖／宏碁智新提供
即日起至6月14日期間，於指定網購通路購買acerpure cool 二合一空氣循環清淨機享優惠價6,990元。圖／宏碁智新提供
acerpure cool的智慧偵測模式，能自動依照空氣品質狀況調節為最適合的清淨模式。圖／宏碁智新提供
acerpure cool的智慧偵測模式，能自動依照空氣品質狀況調節為最適合的清淨模式。圖／宏碁智新提供

購物網 空氣品質 疫情

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