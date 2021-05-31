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普普藝術大師金字招牌？安迪沃荷珍藏百達翡麗將上拍賣
普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）無疑是上個世紀影響力最深遠的藝術家之一。除了是普普藝術的「始祖」，他的生活風格、時尚品味全方面也都對日後的設計界產生舉足輕重的影響，甚至是才剛開始進入NFT藝術市場新紀元的今年，也有他在８0年代創作的數位藝術品出土，並在上週於紐約創造拍賣佳績。
而下週即將登上紐約佳士得（Christie’s）Watches Online鐘表線上拍賣專場的，則曾為安迪沃荷收藏過的一枚百達翡麗（Patek Philippe）Calatrava編號570腕表。佳士得Watches Online鐘表線上專場將於紐約時間6月8日起至22日止於網上開放競標，總估價200萬美元起。安迪沃荷喜愛鐘表並曾收藏諸多經典設計，完整逾300枚腕表的驚人收藏曾於1988年透過長達10天的專場拍賣才拍完，其中知名經典包括卡地亞的坦克Louis Cartier、百達翡麗、勞力士、及卡通表。
此次線上專拍呈獻的是百達翡麗編號570的18k黃金三針腕表，表盤上還有經銷商Hausmann & Co.的雙聯名 -- Hausmann & Co.是1794年於羅馬創立的鐘表經銷商，至今仍在羅馬原址營業中。另一件焦點拍品則是卡地亞的一枚Cartier Crash腕表、百達翡麗編號3800的Nautilus藍面點鑽時標不鏽鋼腕表、以及型號5970J和3990E等藏家最愛的百達翡麗萬年曆計時碼表。而隨著今年百達翡麗推出單行並列顯示日期的全新萬年曆腕表，原始靈感款「美式曆」顯示的懷表也有一枚上拍，值得藏家留意。
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