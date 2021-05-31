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點越多省越多 TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse外帶75折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
TGI FRIDAYS全台15家餐廳全面提供「免下車服務」，提供給客人快速便利的取餐服務。圖／TGI FRIDAYS提供。
TGI FRIDAYS全台15家餐廳全面提供「免下車服務」，提供給客人快速便利的取餐服務。圖／TGI FRIDAYS提供。

為了讓消費者在家也能吃到餐廳級的多樣美味、同時享有好康優惠，北軒餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排全台餐廳，雙雙推動防疫優惠價，於即日起至解除第三級防疫警戒期間，特別獻上精選人氣餐點外帶自取75折優惠，一道菜FRIDAYS最高折扣金額397元，Texas Roadhouse最高折扣金額423元，等一道菜的差額就同於現省4~5個便當錢。

此外，TGI FRIDAYS全台15間餐廳不僅推出精選人氣餐點外帶自取75折活動，也全面提供「免下車服務」，提供給客人快速便利的取餐服務。凡提前電話點餐或使用各餐廳線上點餐連結，與分餐廳確認免下車取餐地點，即可輕鬆享受「免下車外帶」的便利。

FRIDAYS精選人氣餐點外帶自取75折活動，盤點10道人氣精選餐點，優惠品項包含一次嚐盡FRIDAYS經典開胃菜的「自創開胃菜組合」、「星期五海鮮總匯」、想到FRIDAYS就必點的鮮嫩多汁招牌餐點「整份雙醬炭烤豬肋排」、經典肉類開胃菜與主餐「經典哈燒桶」、「三式超級精選」、「沙朗牛排」、「肋眼牛排」、「霸氣總裁拼盤」，以及海鮮控最愛的「費特希尼鮮蝦雞肉寬麵」、「加勒比海海鮮飯」，囊括開胃菜、豬肋排、牛排到主餐皆可享折扣，點越多、省越多。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排全台4間餐廳，首次開放29款人氣美味餐點，推出人氣精選菜單外帶自取75折優惠，包含美味開胃菜、沙拉及湯品、手工鮮切牛排、冠軍豬肋排、南方鄉村料理、海鮮料理、義大利麵與漢堡、以及雙主菜分享組合等菜色類別，讓新客熟客想吃哪一類餐點，皆可享有優惠。

其中Texas Roadhouse德州鮮切牛排民生、新光、台中餐廳，更提供免下車服務，讓開車族迅速拿取美味餐點回家。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排推出外帶自取75折，讓牛排控在家也能同享美味。圖／Texas Roadhouse提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排推出外帶自取75折，讓牛排控在家也能同享美味。圖／Texas Roadhouse提供。
TGI FRIDAYS外帶自取75折活動，盤點10道人氣精選餐點，優惠品項包含招牌餐點「整份雙醬炭烤豬肋排」。圖／TGI FRIDAYS提供。
TGI FRIDAYS外帶自取75折活動，盤點10道人氣精選餐點，優惠品項包含招牌餐點「整份雙醬炭烤豬肋排」。圖／TGI FRIDAYS提供。
TGI FRIDAYS三式超級精選。圖／TGI FRIDAYS提供。
TGI FRIDAYS三式超級精選。圖／TGI FRIDAYS提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排全台4間餐廳，首次開放29款人氣美味餐點，推出人氣精選菜單外帶自取75折優惠。圖／Texas Roadhouse提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排全台4間餐廳，首次開放29款人氣美味餐點，推出人氣精選菜單外帶自取75折優惠。圖／Texas Roadhouse提供。

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