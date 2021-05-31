他為什麼愛穿黑色高領？《侯斯頓傳奇》揭露隱藏的秘密
最近Netflix迷你影集《侯斯頓傳奇》引起許多時尚迷注意，片中對這位傳奇設計師的個人生活、設計作品和曾寫下的銷售紀錄等都有著精彩的著墨。由伊旺麥奎格飾演的侯斯頓，無論是講話神情、語調和穿著風格，都完美還原了本人的姿態。而整部片最讓人印象深刻的，絕對就是他的那套黑色高領喀什米爾上衣，這樣的裝扮在總共5集的故事中幾乎貫穿全場，到底其中有著什麼樣的原委？
隨著影集上架後掀起熱議，《侯斯頓傳奇》的服裝設計師Jeriana San Juan也陸續接受了不少相關訪問，分享關於這部片的服裝造型故事。在The Cut訪問當中談到黑色高領喀什米爾上衣時，她透露，做前置研究時曾經聽侯斯頓的好友名模、合夥人帕特克里夫蘭（Pat Cleveland）提過，當年她看過侯斯頓的衣櫥，一打開像黑洞一樣，滿滿黑色高領喀什米爾上衣，然後一件紅色夾克，侯斯頓說：「這是我的制服，所以出門就可以不用思考要穿什麼。」
其實在影集中我們可以看出侯斯頓童年的經歷對他影響很深，而且似乎留下了很大的創傷。很多時候他是沒有安全感的，而人的心理其實也會反映在服裝上，包覆性高，像是在隱藏、保護些什麼的黑色高領，對他來說也許就是一個很好的盔甲，但當他後來陷入毒品成癮的狀況時，黑色高領衣也常常讓古柯鹼的白粉末無所遁形。
此外，帕特克里夫蘭也回憶，侯斯頓嫌棄自己的脖子太長、不好看，這也是他喜愛高領的另一個原因。而他穿的所有衣服，都是他自己設計，再由自家裁縫Gino Balsamo所打造的。Gino Balsamo也協助了《侯斯頓傳奇》的服裝考究和製作，提供了很多侯斯頓穿衣的特殊習慣，像是沒有側縫和特定口袋的褲子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言