他為什麼愛穿黑色高領？《侯斯頓傳奇》揭露隱藏的秘密

最近Netflix迷你影集《侯斯頓傳奇》引起許多時尚迷注意，片中對這位傳奇設計師的個人生活、設計作品和曾寫下的銷售紀錄等都有著精彩的著墨。由伊旺麥奎格飾演的侯斯頓，無論是講話神情、語調和穿著風格，都完美還原了本人的姿態。而整部片最讓人印象深刻的，絕對就是他的那套黑色高領喀什米爾上衣，這樣的裝扮在總共5集的故事中幾乎貫穿全場，到底其中有著什麼樣的原委？

隨著影集上架後掀起熱議，《侯斯頓傳奇》的服裝設計師Jeriana San Juan也陸續接受了不少相關訪問，分享關於這部片的服裝造型故事。在The Cut訪問當中談到黑色高領喀什米爾上衣時，她透露，做前置研究時曾經聽侯斯頓的好友名模、合夥人帕特克里夫蘭（Pat Cleveland）提過，當年她看過侯斯頓的衣櫥，一打開像黑洞一樣，滿滿黑色高領喀什米爾上衣，然後一件紅色夾克，侯斯頓說：「這是我的制服，所以出門就可以不用思考要穿什麼。」

其實在影集中我們可以看出侯斯頓童年的經歷對他影響很深，而且似乎留下了很大的創傷。很多時候他是沒有安全感的，而人的心理其實也會反映在服裝上，包覆性高，像是在隱藏、保護些什麼的黑色高領，對他來說也許就是一個很好的盔甲，但當他後來陷入毒品成癮的狀況時，黑色高領衣也常常讓古柯鹼的白粉末無所遁形。