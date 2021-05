再傳捷報！ 噶瑪蘭獲TWSC「2021最佳單一麥芽威士忌」

噶瑪蘭再傳捷報!繼5月初於美國SFWSC舊金山世界烈酒競賽拿下11面雙金牌、6面金牌,成為全球獲頒最多雙金牌的威士忌酒廠後;噶瑪蘭近日又從日本傳回好消息,於2021年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽(Tokyo Whisky & Spirits Competition)中,抱回4面最高金賞 (Superior Gold)與8面金賞(Gold)。

其中,「噶瑪蘭十周年紀念酒SKY GOLD葡萄酒桶威士忌」,更同時榮獲特別賞「2021最佳單一麥芽威士忌(Best of the Best Single Malt Whisky of the 2021)」。

TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽成立於2019年,以普及、推廣並發展超越國界的威士忌與烈酒文化為宗旨,由日本知名調酒師、威士忌專家、酒類進口商與製造商等專業人士擔任評審,今年共有超過200位評審參與。

競賽分為兩大階段,全程使用分裝瓶盲測評選,品評順序與相對應的品評器皿都具備標準化流程,以確保競賽之公正公平原則。第一階段依分數頒發最高金賞、金賞、銀賞、銅賞,共頒出17面最高金賞;其中金車噶瑪蘭便囊括4面最高金賞,同時也帶回8面金賞,堅強實力備受肯定。

TWSC主辦單位於公布第一階段獲獎後,再由特別評審小組從本次參賽的單一麥芽威士忌中,選出最高分的十款,並授予第一名酒款「2021最佳單一麥芽威士忌」的特別賞殊榮。去年由「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」獲選,今年則由「噶瑪蘭十周年紀念酒SKY GOLD葡萄酒桶」以最高分勇奪冠軍寶座。

「噶瑪蘭經典獨奏Amontillado雪莉桶威士忌原酒」、「噶瑪蘭十周年紀念酒EARTH SILVER葡萄酒桶」、「金車40周年紀念-噶瑪蘭尊典」分別獲頒第三、第四與第五名,噶瑪蘭威士忌不僅於第一階段抱回多座大獎,第二階段更將「2021最佳單一麥芽威士忌」大獎帶回台灣。 2021年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽,金車噶瑪蘭總共抱回「2021最佳單一麥芽威士忌」、4面最高金賞與8面金賞多項肯定。圖/金車噶瑪蘭提供。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 2021年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽「金賞」。圖/金車噶瑪蘭提供。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 2021年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽「最高金賞」。圖/金車噶瑪蘭提供。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 噶瑪蘭經典獨奏Amontillado雪莉桶威士忌原酒、金車40周年紀念噶瑪蘭尊典、噶瑪蘭十周年紀念酒EARTH SILVER葡萄酒桶、噶瑪蘭十周年紀念酒SKY GOLD葡萄酒桶,獲得2021年日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽第一階段「最高金賞」。圖/金車噶瑪蘭提供。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 2021年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽「最佳單一麥芽威士忌(Best of the Best Single Malt Whisky of the 2021)」。圖/金車噶瑪蘭提供。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

