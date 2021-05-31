再傳捷報！ 噶瑪蘭獲TWSC「2021最佳單一麥芽威士忌」
噶瑪蘭再傳捷報！繼5月初於美國SFWSC舊金山世界烈酒競賽拿下11面雙金牌、6面金牌，成為全球獲頒最多雙金牌的威士忌酒廠後；噶瑪蘭近日又從日本傳回好消息，於2021年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽（Tokyo Whisky & Spirits Competition）中，抱回4面最高金賞 （Superior Gold）與8面金賞（Gold）。
其中，「噶瑪蘭十周年紀念酒SKY GOLD葡萄酒桶威士忌」，更同時榮獲特別賞「2021最佳單一麥芽威士忌（Best of the Best Single Malt Whisky of the 2021）」。
TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽成立於2019年，以普及、推廣並發展超越國界的威士忌與烈酒文化為宗旨，由日本知名調酒師、威士忌專家、酒類進口商與製造商等專業人士擔任評審，今年共有超過200位評審參與。
競賽分為兩大階段，全程使用分裝瓶盲測評選，品評順序與相對應的品評器皿都具備標準化流程，以確保競賽之公正公平原則。第一階段依分數頒發最高金賞、金賞、銀賞、銅賞，共頒出17面最高金賞；其中金車噶瑪蘭便囊括4面最高金賞，同時也帶回8面金賞，堅強實力備受肯定。
TWSC主辦單位於公布第一階段獲獎後，再由特別評審小組從本次參賽的單一麥芽威士忌中，選出最高分的十款，並授予第一名酒款「2021最佳單一麥芽威士忌」的特別賞殊榮。去年由「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」獲選，今年則由「噶瑪蘭十周年紀念酒SKY GOLD葡萄酒桶」以最高分勇奪冠軍寶座。
「噶瑪蘭經典獨奏Amontillado雪莉桶威士忌原酒」、「噶瑪蘭十周年紀念酒EARTH SILVER葡萄酒桶」、「金車40周年紀念－噶瑪蘭尊典」分別獲頒第三、第四與第五名，噶瑪蘭威士忌不僅於第一階段抱回多座大獎，第二階段更將「2021最佳單一麥芽威士忌」大獎帶回台灣。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言