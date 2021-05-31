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再傳捷報！ 噶瑪蘭獲TWSC「2021最佳單一麥芽威士忌」

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
噶瑪蘭十周年紀念酒SKY GOLD葡萄酒桶威士忌，除於本屆TWSC第一階段榮獲「最高金賞」外，更於第二階段以最高分獲頒特別賞「2021最佳單一麥芽威士忌」總冠軍。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
噶瑪蘭十周年紀念酒SKY GOLD葡萄酒桶威士忌，除於本屆TWSC第一階段榮獲「最高金賞」外，更於第二階段以最高分獲頒特別賞「2021最佳單一麥芽威士忌」總冠軍。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

噶瑪蘭再傳捷報！繼5月初於美國SFWSC舊金山世界烈酒競賽拿下11面雙金牌、6面金牌，成為全球獲頒最多雙金牌的威士忌酒廠後；噶瑪蘭近日又從日本傳回好消息，於2021年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽（Tokyo Whisky & Spirits Competition）中，抱回4面最高金賞 （Superior Gold）與8面金賞（Gold）。

其中，「噶瑪蘭十周年紀念酒SKY GOLD葡萄酒桶威士忌」，更同時榮獲特別賞「2021最佳單一麥芽威士忌（Best of the Best Single Malt Whisky of the 2021）」。

TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽成立於2019年，以普及、推廣並發展超越國界的威士忌與烈酒文化為宗旨，由日本知名調酒師、威士忌專家、酒類進口商與製造商等專業人士擔任評審，今年共有超過200位評審參與。

競賽分為兩大階段，全程使用分裝瓶盲測評選，品評順序與相對應的品評器皿都具備標準化流程，以確保競賽之公正公平原則。第一階段依分數頒發最高金賞、金賞、銀賞、銅賞，共頒出17面最高金賞；其中金車噶瑪蘭便囊括4面最高金賞，同時也帶回8面金賞，堅強實力備受肯定。

TWSC主辦單位於公布第一階段獲獎後，再由特別評審小組從本次參賽的單一麥芽威士忌中，選出最高分的十款，並授予第一名酒款「2021最佳單一麥芽威士忌」的特別賞殊榮。去年由「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」獲選，今年則由「噶瑪蘭十周年紀念酒SKY GOLD葡萄酒桶」以最高分勇奪冠軍寶座。

「噶瑪蘭經典獨奏Amontillado雪莉桶威士忌原酒」、「噶瑪蘭十周年紀念酒EARTH SILVER葡萄酒桶」、「金車40周年紀念－噶瑪蘭尊典」分別獲頒第三、第四與第五名，噶瑪蘭威士忌不僅於第一階段抱回多座大獎，第二階段更將「2021最佳單一麥芽威士忌」大獎帶回台灣。

2021年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽，金車噶瑪蘭總共抱回「2021最佳單一麥芽威士忌」、4面最高金賞與8面金賞多項肯定。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽，金車噶瑪蘭總共抱回「2021最佳單一麥芽威士忌」、4面最高金賞與8面金賞多項肯定。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽「金賞」。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽「金賞」。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽「最高金賞」。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽「最高金賞」。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
噶瑪蘭經典獨奏Amontillado雪莉桶威士忌原酒、金車40周年紀念噶瑪蘭尊典、噶瑪蘭十周年紀念酒EARTH SILVER葡萄酒桶、噶瑪蘭十周年紀念酒SKY GOLD葡萄酒桶，獲得2021年日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽第一階段「最高金賞」。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
噶瑪蘭經典獨奏Amontillado雪莉桶威士忌原酒、金車40周年紀念噶瑪蘭尊典、噶瑪蘭十周年紀念酒EARTH SILVER葡萄酒桶、噶瑪蘭十周年紀念酒SKY GOLD葡萄酒桶，獲得2021年日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽第一階段「最高金賞」。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽「最佳單一麥芽威士忌（Best of the Best Single Malt Whisky of the 2021）」。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽「最佳單一麥芽威士忌（Best of the Best Single Malt Whisky of the 2021）」。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭 葡萄酒 金牌

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