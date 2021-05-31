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王品「和牛涮、肉次方」也能外帶了！加碼168張優惠券

聯合報 / 記者陳睿中／台北即時報導
「肉次方」推出全集團唯一韓式餐點，包含雙拼燒肉餐盒、韓式鍋物、石鍋拌飯等選擇。圖／王品提供
「肉次方」推出全集團唯一韓式餐點，包含雙拼燒肉餐盒、韓式鍋物、石鍋拌飯等選擇。圖／王品提供

隨著推出「滿599元現折100元」的外帶優惠方案之後，「王品」自即日起再推出「加菜金大禮包」活動，凡購買外帶餐點並上網登錄，就可獲得加菜金優惠券，憑券可享肉盤升級、免費小菜等不同優惠，最多每人可獲得168張。另外王品旗下的「和牛涮」、「肉次方」也加入外帶外送行列，也是首度推出韓式料理，增添民眾用餐的更多選擇。

只要在7月31日前至王品旗下品牌外帶、外送餐點，即會附贈「暖心小卡」，上網到活動網站登錄，就可贈送「王品加菜金大禮包」，共計24張品牌優惠券，6月～12月「月月送」，一路領到年底，每人最高可領到168張優惠券。內容包含「石二鍋」可享大菜大肉盤升級、「享鴨」招待陳釀梅子雞球1份、「陶板屋」贈炙烤味噌鯖魚1份等不同優惠。

王品旗下的吃到飽餐廳「和牛涮」、「肉次方」也加入外帶、外送戰場。「和牛涮」推出3款定食，共有極上和牛咖哩、照燒極上和牛、醬烤極上和牛等選擇，每份209元起；另外還有極上和牛鍋、安格斯牛肉鍋、梅花豬肉鍋等4款獨享鍋物，每份299元起。至於「肉次方」則推出帶骨牛小排拼韓式炸雞餐盒、慢燉紅酒牛肉飯等5款飯食，以及泡菜豬肉部隊鍋、豚五花大將鍋等餐點，外帶自取可享2件85折。新加入外帶、外送的品牌，同樣適用「滿599元現折100元」的外帶方案，並將活動延長至6月30日止。

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