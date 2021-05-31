買餐送扭蛋、滿額加碼柯南文件夾！「藏壽司便當」開賣

隨著疫情升溫，來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，將於6月1日起推出台灣獨家的「KURA外帶餐盒」，共有大人氣餐盒、超值精選餐盒、鮭魚餐盒等6種選擇。為慶祝餐盒登場，每外帶一盒，就贈送「名偵探柯南」扭蛋1顆；消費滿500元再加送文件夾。

此次藏壽司所推出的餐盒中，「大人氣餐盒」內含有超人氣鮭魚肚、熟成鮪魚、燒炙鮭魚肚、玉子燒、鮮蝦、大生鮮蝦、究極蟹肉棒、花枝、稻荷壽司等9貫壽司，每份200元；「超值精選餐盒」則有鮭魚肚、熟成鮪魚、燒炙鮭魚肚、玉子燒、鮮蝦、究極蟹肉棒、花枝、玉米軍艦、稻荷壽司等內容，每份160元。另外還有集結鮭魚肚、燒炙鮭魚肚、炙烤照燒鮭魚、炙烤起司鮭魚的「鮭魚餐盒」，每份160元。另外還有各具不同特色的「兒童餐盒」、「炙烤餐盒」、「熟食餐盒」，各為160～200元。

KURA外帶餐盒自6月1日起，率先於松江南京門市開始販售；6月8日起，將再於林口三井OUTLET、永和比漾、微風松高、新莊宏匯、板橋中山遠百、信義ATT、大直ATT、宜蘭新月、中壢站前、桃園春日路、中壢大江、新竹巨城、廣三SOGO、文心秀泰、台中港三井OUTLET、豐原太平洋、台南FOCUS、高雄漢神巨蛋、高雄夢時代、高雄漢神本館、高雄草衙道等門市販售。其餘門市販售時間，則將另行公告。