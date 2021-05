必追熱劇NETFLIX「侯斯頓傳奇」配角也都是傳奇！

「如果戴上夠大的的精緻首飾…」這是艾莎(Elsa Peretti)在NETFLIX熱播劇「侯斯頓傳奇」(Halston)中出場的第一句話,當時整個設計團隊在思考如何拯救失敗的服裝,而這句暗藏伏筆的台詞,也暗示了她自己的輝煌未來。而熟知她大名的時尚粉絲觀眾,無疑會在螢幕前忍不住微笑。

今年3月才於西班牙逝世的Elsa Peretti,正如「侯斯頓傳奇」劇中所描繪,本來是時尚模特兒,與傳奇設計師Halston是至交也是事業夥伴,曾為Halston設計了一款線條有機的高雅精美香水瓶。自1974年起加入Tiffany家族後,她以簡單流暢的革命性線條,以雋永品味更改變了人們對珠寶俗麗的刻板印象,在過去50年創作無數獲國際性獎項肯定的經典,叫好又叫座。

最廣為人知的作品之一,包括在劇中她的好友都人手一款的Bone Cuff手環,靈感來自於Elsa年輕時到訪羅馬17世紀的人骨教堂與她在巴塞隆納高第作品米拉之家的時光。這件經典雕塑性的作品被認為是歷史上最有影響力的設計作品之一,完美貼合手腕曲線的線條展現出符合人體工學的視覺魅力,被世界各地知名博物館納入典藏,許多好萊塢明星如安潔莉納裘莉、神力女超人蓋兒加朵等人也都曾配戴出席公開場合。