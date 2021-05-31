快樂當媽媽專訪新竹「小村子」團隊：從陪伴開始，拼出自己的模樣
「養小孩，需要一個村子的力量。」這句來自非洲古老的諺語，清楚地指出養育孩子這件事，不只需要父母的親護，更需要的是來自共同的支持。
聯合數位文創特約編輯這次專訪在新竹地區的「小村子」，有一群媽媽們，他們與多數家庭一樣，曾面臨到無任何支援的育兒困境，讓他們決定，得做些什麼，讓這些媽媽們，可以不再孤軍奮戰了。於是，「小村子」就這麼誕生，從共玩開始，慢慢地，越來越多媽媽帶著孩子一起加入，彼此輪流帶隊，構思遊戲，策劃活動，讓每一天都是和大家共同度過，日子越過越期待，漸漸地，這裡，就自然而然地變成了一個集合場域。
無論身份如何，選擇權永遠都在自己手上
許多人，成了母親後，以為是失去了什麼，但對小村子團隊來說，從頭到尾，自己仍然都在，只是多了不同的身份，有想做的事情依然可以持續，只需要調整時間與能量管理，像是婚前的自己，會是全心全意投入做自己想做的，婚後，依照自己的狀況去做調整，也許變成是每天花個半小時來做，其實，無論身份怎麼改變，都將「自己」放在優先考量，如此一來，你才不會在自己忙過頭的時候，忽視了自己的需求，並會清楚知道在什麼時候該停下來，給自己一個休息的空間。
與其擔心未來，不如好好享受當下，從喜歡的事情開始做起
歲月推著人前進，孩子更是一眨眼就默默地長大了，這時，許多媽媽會開始規劃自己的下半場人生，在重回職場這條路，他們總在想與實際行動之間，猶豫許久，會遲疑的原因並非是缺乏技能，而是內心的阻礙，那些聲音，那些擔心，成了無形的框架，將自己鎖了起來，卻忘了這些，都是想像出來的，只有行動，你才能知道下一步會如何。
因此，小村子團隊透過體驗教育的方式，舉辦了媽媽回歸舞台計畫，首先，第一階段是為自己造船，從鋸木頭開始，慢慢一步一步完成一艘獨木舟，看似不可能的任務，卻在一點一滴的落實之中完成，最後，大家一起推著船，航向大海，那一刻，不只為媽媽帶來強大的自信，更象徵一個重新的自我，正在航向一個全新的航道。
未來並不需要擔心，重要的是你能不能擁有敞開的心，當你完全放開，你會發現，自己身上就有不同的東西可以與別人分享，像是有些媽媽來到這裡，發現自己是喜歡講故事的，因此開始會接受講故事的課程培訓，在這裡與更多人分享故事的美好。我們常常會忘了興趣的起點，只有開心，當你真心喜歡任何事情的時候，你會不顧一切地去試看看，所以，只要是自己真心喜歡的，就都去玩看看，讓自己享受當下，那麼，其實未來的路，自然會開啟
從村子的守護力量開始，在日常點滴裡，讓相愛的人走得更遠更長久
「小村子」成立的初衷是想要帶動整個村子的力量，讓媽媽不再獨自承擔照顧孩子的辛苦，實際走過之後，發現這之中的關鍵，在於新手家庭的照顧，當一個人從戀愛，轉入婚姻，與有了孩子之後，這過程的起伏轉折，易引發各種爭執，讓彼此相愛的人分道揚鑣，通常，婚後前三年是能不能走下去的關鍵期。因此，小村子團隊對未來的願景，除了原先規劃，以及各類的親子共玩共學活動之餘，更會集結各單位的合作，為每個新手家庭，從產前照護，到產後陪伴，打造一系列的安心之旅。
每一個人，走進愛的階段都不一樣，小村子就像是一群幸福守門員，守護每個人愛的初心，不受環境影響，只是跟隨著心中的悸動，走向愛，做一個敢愛、敢婚、讓愛繁衍的人。擇你所愛，愛你所選，勇敢行動吧。
更多有趣的、知性的、藝文的親子內容，歡迎追蹤Kids變變變粉絲團。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言