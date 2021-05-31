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快樂當媽媽專訪新竹「小村子」團隊：從陪伴開始，拼出自己的模樣

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創 提供
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「養小孩，需要一個村子的力量。」這句來自非洲古老的諺語，清楚地指出養育孩子這件事，不只需要父母的親護，更需要的是來自共同的支持。

聯合數位文創特約編輯這次專訪在新竹地區的「小村子」，有一群媽媽們，他們與多數家庭一樣，曾面臨到無任何支援的育兒困境，讓他們決定，得做些什麼，讓這些媽媽們，可以不再孤軍奮戰了。於是，「小村子」就這麼誕生，從共玩開始，慢慢地，越來越多媽媽帶著孩子一起加入，彼此輪流帶隊，構思遊戲，策劃活動，讓每一天都是和大家共同度過，日子越過越期待，漸漸地，這裡，就自然而然地變成了一個集合場域。

無論身份如何，選擇權永遠都在自己手上

陪伴孩子過程裡，也要照顧自己＿媽媽一起做運動。圖/聯合數位文創 提供
陪伴孩子過程裡，也要照顧自己＿媽媽一起做運動。圖/聯合數位文創 提供

許多人，成了母親後，以為是失去了什麼，但對小村子團隊來說，從頭到尾，自己仍然都在，只是多了不同的身份，有想做的事情依然可以持續，只需要調整時間與能量管理，像是婚前的自己，會是全心全意投入做自己想做的，婚後，依照自己的狀況去做調整，也許變成是每天花個半小時來做，其實，無論身份怎麼改變，都將「自己」放在優先考量，如此一來，你才不會在自己忙過頭的時候，忽視了自己的需求，並會清楚知道在什麼時候該停下來，給自己一個休息的空間。

與其擔心未來，不如好好享受當下，從喜歡的事情開始做起

歲月推著人前進，孩子更是一眨眼就默默地長大了，這時，許多媽媽會開始規劃自己的下半場人生，在重回職場這條路，他們總在想與實際行動之間，猶豫許久，會遲疑的原因並非是缺乏技能，而是內心的阻礙，那些聲音，那些擔心，成了無形的框架，將自己鎖了起來，卻忘了這些，都是想像出來的，只有行動，你才能知道下一步會如何。

因此，小村子團隊透過體驗教育的方式，舉辦了媽媽回歸舞台計畫，首先，第一階段是為自己造船，從鋸木頭開始，慢慢一步一步完成一艘獨木舟，看似不可能的任務，卻在一點一滴的落實之中完成，最後，大家一起推著船，航向大海，那一刻，不只為媽媽帶來強大的自信，更象徵一個重新的自我，正在航向一個全新的航道。

未來並不需要擔心，重要的是你能不能擁有敞開的心，當你完全放開，你會發現，自己身上就有不同的東西可以與別人分享，像是有些媽媽來到這裡，發現自己是喜歡講故事的，因此開始會接受講故事的課程培訓，在這裡與更多人分享故事的美好。我們常常會忘了興趣的起點，只有開心，當你真心喜歡任何事情的時候，你會不顧一切地去試看看，所以，只要是自己真心喜歡的，就都去玩看看，讓自己享受當下，那麼，其實未來的路，自然會開啟

媽媽跟著孩子重新過一次−童年保有赤子之心是家庭各種關係裡很重要的調味劑。 圖/聯合數位文創 提供
媽媽跟著孩子重新過一次−童年保有赤子之心是家庭各種關係裡很重要的調味劑。 圖/聯合數位文創 提供

從村子的守護力量開始，在日常點滴裡，讓相愛的人走得更遠更長久

「小村子」成立的初衷是想要帶動整個村子的力量，讓媽媽不再獨自承擔照顧孩子的辛苦，實際走過之後，發現這之中的關鍵，在於新手家庭的照顧，當一個人從戀愛，轉入婚姻，與有了孩子之後，這過程的起伏轉折，易引發各種爭執，讓彼此相愛的人分道揚鑣，通常，婚後前三年是能不能走下去的關鍵期。因此，小村子團隊對未來的願景，除了原先規劃，以及各類的親子共玩共學活動之餘，更會集結各單位的合作，為每個新手家庭，從產前照護，到產後陪伴，打造一系列的安心之旅。

每一個人，走進愛的階段都不一樣，小村子就像是一群幸福守門員，守護每個人愛的初心，不受環境影響，只是跟隨著心中的悸動，走向愛，做一個敢愛、敢婚、讓愛繁衍的人。擇你所愛，愛你所選，勇敢行動吧。

放開心胸交朋友-包粽子走節氣過生活。 圖/聯合數位文創 提供
放開心胸交朋友-包粽子走節氣過生活。 圖/聯合數位文創 提供

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